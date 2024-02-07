兩部門發布2024年1月全國自然災害情況

中評社北京2月7日電／據人民網報導，據應急管理部網站消息，近日，國家防災減災救災委員會辦公室會同各有關成員單位，對2024年1月全國自然災害情況進行了會商核定。1月份，我國自然災害以地震、地質災害、低溫冷凍和雪災為主，乾旱、風雹、森林火災等也有不同程度發生。各種自然災害共造成228.9萬人次不同程度受災，因災死亡50人，緊急轉移安置2.4萬人次；倒塌房屋600餘間，嚴重損壞房屋1700餘間，一般損壞房屋2.7萬間；農作物受災面積207.1千公頃；直接經濟損失30億元。



1月份全國自然災害主要特點有：



一、新疆烏什發生7.1級地震，雲南鎮雄突發山體滑坡災害



1月份，我國大陸地區發生4.0級以上地震38次，5級以上地震9次，較往年同期平均水平增強。其中，1月23日新疆烏什7.1級地震是我國大陸地區2021年青海瑪多7.4級地震以來，又一次7級以上地震，此後當地還發生多次餘震。震中位於高海拔人口相對稀少地區，據初步統計，地震造成新疆（含新疆生產建設兵團）4.3萬人不同程度受災，3人死亡，緊急轉移安置2.1萬人；倒塌房屋500餘間，損壞房屋2.1萬間；直接經濟損失2.9億元。1月22日，雲南省鎮雄縣塘房鎮涼水村發生山體滑坡，造成44人死亡。



二、寒潮影響範圍較廣，低溫冷凍和雪災損失偏重



1月份，有4次冷空氣過程影響我國，其中，1月19日－23日為全國型寒潮天氣過程，降溫幅度大、覆蓋範圍廣，影響超25個省（區、市），南方出現今年首場大範圍降雪，對部分地區市政管道、通信、電力、交通出行等造成不利影響。江西、湖南、貴州等12省（區、市）208.3萬人不同程度受災，損壞房屋近1500間，湖南、貴州等地部分老舊蔬菜大棚損毀，農作物受災面積197.1千公頃，直接經濟損失26.1億元。此外，1月12日，新疆阿勒泰地區布爾津縣3人因雪崩死亡。



三、西南地區發生零星風雹災害，全國凌情總體平穩

