烏克蘭首都遭空襲　部分區域斷電

中評社香港2月7日電／烏克蘭首都基輔市市長克利奇科7日在社交媒體上發文說，基輔市兩條高壓輸電線路當天早上被導彈碎片擊中，導致該市左岸部分區域停電。



新華社報導，克利奇科說，有兩人在此次空襲中受傷，還有一棟居民樓起火。目前，市政部門正組織力量進行搶險救援工作。



當天凌晨，烏克蘭全境陸續拉響防空警報。烏空軍發佈消息說，俄軍出動攻擊型無人機和圖-95轟炸機，對烏發動新一輪空襲，基輔和東部城市哈爾科夫等地傳出爆炸聲。

