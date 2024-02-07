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敘利亞媒體：以色列空襲敘中部致多名平民死傷
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2024-02-07 17:36:11
中評社香港2月7日電／據敘利亞通訊社7日報導，以色列當天空襲敘中部霍姆斯省，造成多名平民死傷。
敘通社援引軍方消息源報導，以色列當天凌晨對霍姆斯省首府霍姆斯市及周邊鄉村的多個目標發動空襲，敘軍方攔截了部分導彈。襲擊造成多名平民死傷，一些公共和私人財產受損。
新華社報導，另據總部位於英國的“敘利亞人權觀察組織”消息，以色列對霍姆斯省的空襲造成8人死亡，另有多人受傷，救援行動仍在進行。
2011年敘利亞內戰爆發後，以軍多次以打擊伊朗軍事設施為由空襲敘境內目標。敘利亞和伊朗政府均否認伊朗在敘有駐軍。
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