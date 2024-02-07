希臘比雷埃夫斯港滾裝碼頭擴建工程正式落成

中評社香港2月7日電／希臘比雷埃夫斯港（以下簡稱比港）赫拉克萊烏斯滾裝碼頭擴建工程6日正式落成。



新華社報導，希臘國民經濟和財政部長哈齊扎基斯在落成儀式上致辭說，比港近年來為推動希臘經濟社會發展作出巨大貢獻，滾裝碼頭的擴建將推動希臘向成為東地中海和巴爾幹地區轉運樞紐的目標邁進。



中遠海運比雷埃夫斯港口有限公司董事長俞曾港表示，滾裝碼頭擴建工程完工鞏固了比港作為東地中海最大汽車碼頭之一的地位，將助力比港乃至希臘物流運輸業發展。



中國駐希臘大使肖軍正指出，中國創新能力提升和高技術製造業產品進出口將為以比港為基地的中歐陸海快線開創更大發展空間。中國新興產業和高技術製造業將繼續快速發展，為比港拓展集裝箱和滾裝業務帶來可持續動力。



赫拉克萊烏斯碼頭原為比港修船碼頭，滾裝碼頭擴建項目于2021年8月10日開工，2024年1月完成交付，項目投資總額超過2000萬歐元。碼頭擴建後，可停放5100輛汽車，有助於比港實現打造歐洲區域汽車產業分撥中心的目標，進一步提升希臘在全球航運和貿易中的競爭力。



比雷埃夫斯港是希臘最大港口，位於雅典西南約10公里處。2016年，中遠海運集團成功中標比港港務局私有化項目，正式成為港務局控股股東並接手運營管理。