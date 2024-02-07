赴陸旅遊團喊卡　陸委會：陸方無正面回應

陸委會主委邱太三。（中評社 資料照) 中評社台北2月7日電／台“交通部觀光署”今天宣布，考量陸方迄未開放陸方團客來台等情勢變化，旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團。大陸委員會下午發布新聞稿表示，自去年8月以來，“我方”已一再呼籲陸方盡早回應“我方”提議，開放兩岸人民得組團進行雙向觀光交流，令人高度遺憾的是，陸方不僅毫無正面回應，且在兩岸刻意製造事端，惡化兩岸交流的氛圍。致使“我方”原本的良善提議無法推動。



觀光署官員7日向旅遊業者下達通知，原定3月1日，開放台灣旅行社組團赴大陸旅遊，緊急喊停。各家旅行社已經接團、組團的，包括3月1日至5月31日的赴大陸旅行團團客，“自行消化”。即日起不准再接新的旅遊團。



陸委會發佈新聞稿表示，中共一方面鼓吹兩岸大交流、促進融合發展，另一方面不時對台灣各界施加軍事、經濟等威脅手段，封殺台灣的國際參與空間，陸方這種自我矛盾的作法，不僅遏阻兩岸正常交流的進程，更導致兩岸人民心理隔閡加劇。



陸委會表示，為了推動兩岸健康有序的交流，“我方”基本立場沒有任何改變。兩岸正常交流活動的恢復，是雙方都需要承擔各自的責任，並透過適當的溝通安排，才能讓參與相關交流活動的兩岸人民安心從事交流，為兩岸關係和諧發展營造穩固的基礎。