完善分級診療　方便患者就醫

中評社北京2月7日電／據人民日報報導，“優質醫療資源的下沉，真真切切激活了基層醫療機構，方便了百姓看病就醫。”行走海南數日，這是基層村醫們不約而同的感受。



近年來，海南實施省屬三級公立醫院下沉幫扶市縣醫院行動計劃、啟動基於5G物聯網的基層醫療衛生機構提升工程、打造智慧醫療特色項目，實現優質醫療資源高效有序下沉，改善基層醫療衛生條件。



2023年海南基層醫療衛生機構總診療量為1503萬人次，較2022年增加了115萬人次，增幅8.29%……目前，海南基層患者越來越多選擇在基層醫療機構看病就醫，分級診療體系正逐步趨於完善。



上級醫院托管



優化技術流程



“進行傷口止血，實時觀察患者情況。”在海南省人民醫院定安分院消化內分泌科手術室內，一台食管胃底靜脈出血修復手術正在緊張進行。主刀醫生林家達冷靜地指揮著各項環節，經過緊急處置，患者脫離生命危險。該患者就診當日醫院便緊急安排手術。可在一年前，定安全縣還無法處理類似的緊急情況，患者必須前往海口進行救治。這樣的轉變得益於省屬三級公立醫院優質醫療資源的有效下沉。



手術過程中，來自海南省人民醫院消化內科的醫生王昌高全程觀察操作情況，不時給出專業指導意見。去年3月，王昌高與其他24名專家來到定安縣人民醫院開展醫療資源下沉托管幫扶，成為消化內分泌科室負責人。



海南曾開展過三甲醫院專家技術幫扶項目，但實施效果欠佳，究其原因，醫生在完成本院醫療任務的基礎之上，需要利用周末時間來到基層醫院開展診療、手術。“經常是周末來基層半天，做兩台手術就要趕回海口。”王昌高坦言，這種情況下很難有傳授醫術和管理科室的時間精力，當地醫療水平並未得到有效提升。

