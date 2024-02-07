腦植入物成功控制癲癇和強迫症

中評社北京2月7日電／據科技日報報導，美國俄勒岡健康與科學大學（OHSU）的一名女患者成為世界上第一個受益於植入式大腦刺激器的患者。這種刺激器通過有效控制，改變了兩種讓她備受困擾的疾病症狀：癲癇發作和強迫症。這項發表於《神經元》雜誌的案例研究，描述了一種反應性神經刺激系統（RNS）的交互式編程，該系統可成功控制曾經擾亂這名患者生活的疾病。



在開始用RNS治療之前，美國患者艾梅柏·皮爾森因強迫症而每天不停洗手，直到破皮流血。她的手已被洗得非常乾燥，僅彎曲手指都會弄裂關節皮膚；她還會反復檢查窗戶和壁橱，並反復確保爐子已關閉。外出就餐時，她也不能坐在別人身邊，因為擔心旁人的食物會弄臟她。



2019年3月5日，她接受了一場手術。OHSU醫學院神經外科團隊在她的腦部植入了電極，起初主要目的是控制她的癲癇發作。



皮爾森已在2018年接受過治療耐藥性癲癇發作的標準手術，切除了造成癲癇發作的一小部分大腦。但手術僅阻止了她的部分病症而不是全部，所以皮爾森選擇植入RNS。這種新型植入物可主動監測大腦活動，並在癲癇發作開始之前發出小脈衝以平息病症。



在治療過程中，皮爾森瞭解到有些人報告說這些植入物還可緩解精神疾病，包括強迫症。於是，她決定嘗試一下。



在大腦植入後的幾個月，皮爾森意外發現自己的強迫症有所緩解。4年後，這場手術徹底改變了她的生活，強迫症正在逐漸離她遠去。她表示“已經能夠與生活中的人建立更健康的關係”。



研究人員稱，雙程序植入設備可監視與癲癇和強迫症相關的大腦活動，它是世界上唯一可同時治療兩種疾病的設備，是獨立編程的，針對癲癇的方案與強迫症的方案並不相同。



（來源：科技日報）