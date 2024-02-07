官方再祭大陸旅遊禁團令　業者揚言“釋憲”

台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐。（照片：台中市旅行商業同業公會臉書） 中評社台中2月7日電（記者 方敬為）台官方原定3月起開放赴大陸團體旅遊，不少旅行業者推出遊程攬客，但台觀光署7日下午發出公告，以形勢變化為由，要求即日起停止招攬赴陸團。台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐接受中評社訪問表示，許多業者遊程都賣到暑假，現在臨時生變，損失慘重，目前各公會已串聯，春節後就會向官方交涉，並不排除發動“釋憲”，政府憑什麼禁止赴陸團體旅遊？



“交通部觀光署”7日宣布，由於中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。



消息一出，讓旅行業界措手不及，台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐表示，官方政策朝令夕改真的讓業界無所適從！其實自原定3月1日重啟大陸團體旅遊的日程確定後，全台旅行業者至少將三成團體遊程比重放到兩岸旅遊上，因為過去赴大陸團體旅遊是很大宗的消費市場，所以業者很看好大陸旅遊禁團令解除，沒想到過年前居然生變，實在讓人無法接受。



馮國豐指出，大陸團體旅遊相關商品重新上線後，反應不錯，各家業者都賣出七、八成，甚至有業者已經賣到暑假去了，現在卻要求6月1日之後的團體不能出團，屆時就只能退費給消費者，言下之意就是要業者自行吸收損失，站在旅行業者的角度，非常不樂見政府因為政治因素去干涉觀光旅遊商業活動，這對業界相當不公平。



對於業界是否有救濟措施，馮國豐表示，業界不會默不作聲，會以最積極的方式與官方交涉，距離5月底還有時間，各旅行業公協會已開始串聯，預計春節後就會與觀光署協商，且業界非常質疑政府相關政策涉及“違憲”，“中華民國憲法”保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括出境或入境之權利，政府憑甚麼限制人民到大陸團體旅遊？且明明出境旅遊可以採取燈號警示，讓民眾自行參考評估，為何唯獨針對大陸旅遊下禁令？所以後續不排除發起“釋憲”，捍衛權益。