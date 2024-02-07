節前消費市場運行平穩有序

中評社北京2月7日電／據人民日報報導，國務院新聞辦2月6日舉行新聞發布會，介紹保障春節市場供應、促進節日消費情況。商務部副部長盛秋平表示，據商務大數據監測，節前全國消費市場運行平穩有序。



重點保供企業進銷存量穩步增加



盛秋平表示，據商務部監測，近期全國重點保供企業進銷存量穩步增加，能夠保障廣大城鄉居民節日消費需求。各地大型農副產品批發市場糧油肉蛋奶果蔬等生活必需品庫存充足，重點批發市場、超市生活必需品備貨量比平時增加10%—30%。主要電商平台春節期間均持續提供配送服務。



價格穩。2月5日，全國百家大型農副產品批發市場糧食、食用油、牛羊肉平均批發價格與月初基本持平。



銷售旺。隨著年味漸濃，各大商場、超市、線上平台均迎來銷售高峰。1月下旬，商務部重點監測零售企業銷售額環比增長19.9%。1月份，重點監測電商平台銷售額同比增長20%。



商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒表示，消費市場呈現出很多新特點：更加追求綠色健康，無糖糕點、低脂零食等商品銷售快速增長，節能家電、低碳出行等綠色產品和服務也廣受歡迎；更加凸顯個性多樣，餐飲企業推出堂食預定、送餐到家、到店自提等特色服務；更加彰顯文化特色，國貨、國潮、國韵產品受到消費者歡迎，傳統文化消費的氛圍日漸濃厚。



盛秋平說，2024年春節假期出行人次預計將創新高，叠加近日出現大範圍雨雪天氣，做好生活必需品保供工作十分重要。商務部連續召開應急保供調度會，啟動生活必需品量價監測日報和市場異常零報告，組織各級商務主管部門深入農批（農貿）市場、商超等重點保供場所，排查風險隱患，確保有序經營。各地指導商貿流通企業拓展採購渠道，提高補貨上架頻次，適當延長營業時間。根據春節消費特點，增加蔬菜、水果、肉類、水產品等商品節日供給，開展“網訂店取”等便民服務。



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