軍事結盟美日？邱世卿：太平島碼頭整建敏感

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月14日電（記者 方敬為）台海巡單位擴建太平島碼頭，可停泊4000噸級艦艇，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，雖然從碼頭整建規劃的設定及目的性來看，是以停泊海巡艦艇運補、駐守為主，但在軍事戰略上確有程度上的敏感性，與蔡英文政府上任積極與美國、日本建立準軍事結盟的路線相符。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



蔡政府推動“南沙太平島碼頭整修工程”，今年1月20日順利完工並通過驗收，工程斥資新台幣17多億元，未來將能讓台“海巡署”100噸以及4000噸巡防艦艇駐守。



針對太平島碼頭擴建的戰略意義，邱世卿表示，太平島港口有三個碼頭，過去無論是任何一個碼頭，因為淤積及碼頭設計是比較早期的，一向都沒辦法停100噸以上的船艦，這次碼頭擴建的案子送到“立法院”去，主要的說法是，希望把太平島的碼頭擴建、挖深，讓4000噸級的“海巡署”巡防艦可以進駐到太平島，巡防艦上設有醫療設施，一方面可以幫助國際的科研計劃，另一方面可以執行國際救援行動。



邱世卿指出，以上說法都不是軍事用途，但是當碼頭疏浚成4000噸級，那就意味著4000噸級左右的軍艦也就可以直接開進去太平島，今天是“海巡署”的巡防艦，明天也可能是美國軍艦、台灣的軍艦。當然，有大噸位的軍艦能夠停進去，對太平島的運補是有利的。



邱世卿說，如果將來真的要把太平島轉化、增強軍事部署，或要加強軍事設施的話，一個比較深可以停大船的港口有其必要性，至於這座港口將來會不會被美軍使用，這分兩個層次，第一個就是基礎建設能不能被美軍使用，因為美軍有很多大型的船隻，其實即便太平島經過疏浚以後還是進不去，4000噸以上的船只能停在外面來，靠接駁進來，這相對在美軍的使用慣例上面比較不符合。

