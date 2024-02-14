國民黨中常委改選冷清 游家富對中評析原因

國民黨中常委游家富。（中評社 資料照） 中評社台中2月14日電（記者 方敬為）中國國民黨中常委將於3月9日改選，共29個名額，僅27人登記參選，首度候選人不足額。國民黨中常委游家富接受中評社訪問表示，這次包括他在內許多資深常委不爭取連任，主要有兩個原因，一是黨主席朱立倫上任來，黨務決策將中常委角色淡化，另一個原因則是，國民黨大選落選，資深常委理當負責，因此無意爭取連任。



國民黨中常委改選過去競爭激烈，這次卻首度出現“缺額”情形，應選29席，參選的卻衹有27人，且其中衹有1位是現任“立委”，引發討論。現任中常委爭取連任的包括陳汪全、鄭任宗、王伯綸、曾文培、吳尚鷹、台北市議員徐弘庭、高雄市議員黃紹庭、前“立委”侯彩鳳、新北市議長蔣根煌、21世紀基金會副董事長高思博（朱立倫妻舅）、會計師事務所長邱素蘭、信功董事長楊博仁、屏東縣議長周典論女兒周孟蓉、前“立委”張育美、林文瑞、台東縣副議長林琮翰，以及“立委”鄭正鈐。



其餘候選人則為國民黨中央委員陳俗蓉、游文玉、卓倩慧、智庫副執行長許育寧、游顥競選總幹事蔡宜助、中華兩岸民族藝術文化交流協會理事長何鷹鷺、新北市議員林金結、新竹市議員陳慶齡、桃園市議員朱珍瑤、高雄市公民正義聯盟總召集人孫健萍。



連當4任中常委的游家富本次未爭取連任，他向中評社表示，這次中常委改選之所以相對冷清，主要是當前黨務決策方面，中常委的角色明顯被淡化，很多事項基本上中常委的建言，黨主席朱立倫並無採納，黨中央高層的決策圈狹小，常委變成背書單位，對黨務發展並非好事。所以許多資深常委，例如呂學樟、陳宗興，沈慶光、劉大貝等人都無意連任。



此外，游家富說，這次國民黨雖然在“立委”選舉表現尚可，在“立法院”取得席次優勢，但重要的大選還是落敗，這件事情，作為黨務決策相關的中常委也有責任，他與部分資深中常委認為，應當負責，所以不再爭取連任。



游家富表示，希望這次中常委改選冷清的現象，能夠讓黨中央有所警惕，呼籲朱立倫應設法擴大決策圈，健全中常會運作，對黨務發展才有正面幫助。

