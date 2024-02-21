中評數據：垃圾徵費 香港為何難辦

圖1 2021年8月以來香港社交媒體涉垃圾徵費議題輿情的聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港2月21日電／2024開年，醞釀許久的都市固體廢物收費（垃圾徵費）政策再度進入公眾視線，隨之而來的還有洶湧的社會輿論。面對市民與業界的滿腔疑問，香港特區政府宣佈再度押後垃圾徵費的生效日期，表示將原定於4月1日起實施的垃圾徵費推遲至8月1日，為求讓市民大眾有充分時間瞭解政策的執行與相關細節。中評智庫大數據中心通過對香港社交媒體的輿情數據及各官方機構的統計數字進行分析後發現，垃圾徵費政策關乎全港市民的切身利益，但公眾至今未能就此形成基本共識，對於政策的執行細節仍存在較多疑慮，因此該議題一度在輿論場內引發激烈爭議。雖然在垃圾圍城迫在眉睫的當下，推動垃圾徵費具有一定的政策合理性，但香港特區政府仍需充分聆聽民情民意、並積極加強解說工作，才能讓減廢回收的良好初衷得以實現。長遠而言，特區政府更要注重對公眾環保教育的持續投入，推動香港建立全民環保的正向社會價值。



回顧垃圾徵費政策的漫漫長路，最早可追溯至2005年香港特區政府首次提出都市固體廢物管理政策大綱。經過多次公眾諮詢與試行，特區政府在2018年才將都市固體廢物收費條例草案提交至立法會。由於各方就垃圾徵費的具體實施難成共識，故該法案在審議過程中更曾險些胎死腹中，受惠於上屆立法會延任、以及政府的讓步折衷方案，才得以在2021年8月順利通過。不過，儘管垃圾徵費法案通過至今已逾兩年，但由於有關計劃攸關各界利益、且對日常民生影響重大，因此該法案在通過後並未立刻實施，而是設立了18個月的準備期；及後在社會輿論的強烈反彈下，垃圾徵費的生效期更被兩度推遲，導致該計劃至今未能正式落實。



如圖1所示，在垃圾徵費法案通過後至去年12月，香港社交媒體涉該議題的輿情熱度皆在較低水平內徘徊；直至踏入2024年，隨著特區政府對該政策的宣傳力度明顯加大，市民才對不斷逼近的垃圾徵費焦慮感激增，引發該議題的社交媒體聲量與關注度迅猛攀升。故此，不少輿論認為，觀乎垃圾徵費過往幾年在輿論場中的低調存在，足見政府並未充分抓緊之前一年半的準備期，缺乏全面深入的宣傳工作，以引起廣泛市民對垃圾徵費的足夠重視；也正是因為社會目前對垃圾徵費的認知度與理解度仍遠遠不足，近期政府忽然下猛藥的強勁宣傳攻勢，才會導致大量市民對這項即將到來的新政感到措手不及。

