日北方領土大會聲明認為領土問題“非常嚴峻”

中評社香港2月7日電／日本政府和相關團體於7日的“北方領土日”在東京舉行了“要求歸還北方領土全國大會”。會上通過的聲明指出，與俄羅斯的和平條約締結談判等被單方面中斷，“領土問題面臨非常嚴峻的局面”。還提到了原島民年事已高，要求從人道主義角度出發盡快恢復北方四島的掃墓活動。首相岸田文雄也出席大會，強調包括掃墓在內交流項目的重啟“是日俄關係的最優先事項”。



日本對2022年2月24日開始的俄羅斯進攻烏克蘭予以譴責，對俄實施了制裁。俄方表達反對，宣佈中斷包括領土問題在內的和平條約締結談判。談判何時重啟仍是未知數。



聲明採用了與去年相同的表述批評俄羅斯，稱北方四島“被非法佔據直到今天，此事決不能容忍”。



岸田強調，俄烏衝突爆發後“日俄關係面臨嚴峻局面”，“將堅持解決領土問題、締結和平條約的方針”。



該聲明一直受到日俄關係變化的影響。2019年、2020年考慮到時任首相安倍晉三致力於與俄總統普京的歸還領土談判，未使用“非法佔據”一詞。之後因談判陷入停滯，2021和2022年的表述改為“在沒有法律根據的情況下佔據”。去年的聲明為2018年後5年來首次使用“非法佔據”一詞。



由於確認北方四島是日本領土的《日俄通好條約》締結於1855年2月7日，日本政府將這一天定為“北方領土日”。