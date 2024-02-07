日本福島核電廠5.5噸核廢水外漏！

中評社香港2月7日電／日本東京電力公司周三（7日）表示，福島第一核電廠“核污染水”淨化設備有污染水外洩，推算洩漏量約5.5噸，內含放射性物質總量約220億貝克（Bq）。東電強調，核污染水“並未外洩入海”。



中時新聞網綜合日媒報導，7日上午將近9時，東電工作人員發現福島第一核電廠淨化“核污染水”裝置的出口漏水。工作人員察覺外牆用於逸出淨化過程產生的氫氣，當時淨化設備處於關閉狀態，廠方正朝管道注入淡水清除過濾污垢，準備檢查管線。



工作人員隨即檢查設備，16個水閥有10個原本應該處於關閉狀態。由於原本該關閉的閘門開啟，殘留在管路的污水與淡水混和物從孔洞外漏，導致氫氣逸出。東電推估，洩漏水量約5.5噸，可能含有銫、鍶等會放射馬射線的放射性物質。



東電說明，洩漏的核污水大部分滲入土壤，不過，附近排水道監測數值沒有顯著變動，也未外洩入海。東電對於漏水區域採取禁止出入的管制措施，但核污水有可能透過鋪在地上的鐵板縫隙滲入土壤，東電即起加緊執行回收附近土壤等應變流程。



東電福島第一核電廠的淨化裝置可去除核污染水之中的放射性物質銫與鍶。第一核電廠裡的污染水必須先通過淨化設備處理，再用“多核種去除設備”（ALPS）去除大部分放射性物質，並存放於儲存槽。



2011年3月11日，日本發生東日本大地震，強烈地震與大海嘯導致福島第一核電廠廠房毀損、放射物洩漏，這是前蘇聯車諾比核電廠爆炸以來最嚴重的核事故。2021年4月，日本政府決定讓核污染水經由過濾稀釋等處理措施後排入大海。



2023年8月24日，日本政府啟動福島第一核電廠核污染水排海，此事導致中國大陸全面禁止日本水產品進口。去年8月首輪排放約7800噸核污水，10月、11月各展開第2輪與第3輪，各排放約7,800噸，本月下旬預計排放第4輪。