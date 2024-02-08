中評關注：賴清德防520前現任官員出紕漏

賴清德昨天主持中常會。（照片：民進黨提供） 中評社台北2月8日電（記者 黃筱筠）賴清德520上任前，積極調整民進黨內部人事佈局，幾乎各派系都有，但新潮流人馬目前多退出黨內運作，預計在賴520上任後，將可能在府院有新的佈局。520之前賴清德的隱憂是，蔡政府官員若持續不受控，恐怕影響賴上任的士氣。



大選落幕後，賴清德競選團隊幾已停止運作。民進黨秘書長許立明、副秘書長黃建嘉陸續請辭，兩人屬於泛新潮流。現任副秘書長楊懿珊代理秘書長屬於“正國會”，昨天新上任的兩位副秘書長，一位屬於湧言會何博文，一位屬於蘇系翁世豪，加上新任社運部主任由親扁前台北市議員江志銘擔任，以及出身太陽花世代吳崢擔任發言人，若未來秘書長可能由新系出任，民進黨內各派系幾乎在黨內都有安排位置，頗有派系平衡的意味。



但在賴清德競選過程時的輔選要角，包括總幹事潘孟安、前主席卓榮泰等人，很可能未來會進入“總統府”或是“行政院”內運作。而賴清德雖宣示退出新潮流運作，但未來新潮流仍會是賴清德520執政之後，主要執政團隊成員。



賴清德上任之後，府院黨將是賴意志為主，而政黨比較起府院，資源算是比較少的地方，若從這點來看，還是可觀察到賴的私心。至於賴清德日前提到會廣納人才，未來執政團隊不只是民進黨，這部分則要持續觀察賴怎麼運作與拉攏其他黨派。但從這次“立法院長”選舉運作來看，賴清德似乎受制於黨團總召柯建銘，加上選後綠白之間爆發“電話門”。政治運作上遭爆料，是黨內有人刻意要洩漏賴的政治操作嗎？在沒有運作成功，還被爆料出來，是否有壓制賴的意味。



賴清德上任之後與其他黨內派系、在野黨的運作，外界持續觀察賴的政治能力。但目前蔡英文還在位置上，許多蔡政府任命的官員卻不受控，例如，這次台中市政府驗出瘦肉精問題，屬英系人馬“衛福部次長”王必勝，第一時間就跳出來嗆台中市政府，這個動作讓一些新系、親賴“立委”也不以為然，希望官員不要情緒發言，因為他們知道後面要收拾殘局是賴清德。



賴清德為了520之後陸續進行府院黨的人事佈局。但現階段應先約束蔡政府官員，不要在520之前再出紕漏。面對在野黨目前眾蓄勢待發，一定有很多蔡政府政策會受到檢驗，賴身為蔡英文副手無可迴避，加上又即將上任，恐衝擊賴上任士氣。