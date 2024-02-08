陸團遊泡湯 李奇嶽：年夜飯甭吃 賴須說明

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽。（中評社 資料照） 中評社台中2月8日電（記者 方敬為）台官方原定3月起開放赴大陸團體旅遊，不少旅行業者推出相關遊程攬客，但“觀光署”7日下午發出公告臨時喊卡，以大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化為由，要求即日起停止招攬赴陸旅行團，讓業界相當錯愕。優質旅遊發展協會理事長李奇嶽對此痛批，此舉波及業者營運甚鉅，相關投入、宣傳、籌備白做工，要求民進黨大選當選人賴清德應出面交代清楚。



李奇嶽痛批，政府是“突襲式”的宣布，絲毫未顧及業界感受，甚至農曆年間很多業者可能因此年夜飯都食不下嚥，因為這幾個月相關的廣告、投入、宣傳、籌備，幾乎等於是做白工，且未來在6月1日以後到底是狀況如何，情況不清不楚，讓人無法適從。



“交通部”觀光署7日宣布，由於中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。



消息一出，讓旅行業界措手不及，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，春節假期前的最後一個工作日下午，政府突然宣布3月1日到5月31日招收的大陸旅行團都出團之後，6月1日起不可以發團去大陸，並要求業者即刻停止招攬大陸旅行團業務，令人錯愕不已！

