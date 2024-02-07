台禁組團赴陸　趙少康：賴起手式令人擔憂

戰鬥藍發起人趙少康認為，賴清德的起手式令人擔憂。（中評社資料照） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）台官方原定3月起開放赴大陸團體旅遊，不少旅行業者推出相關遊程攬客，但台“觀光署”7日下午發出公告臨時喊卡，以大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化為由，要求即日起停止招攬赴陸旅行團。前中廣董事長、中國國民黨戰鬥藍發起人趙少康表示，看來賴清德兩岸政策的起手式就是“以眼還眼 以牙還牙”的報復心態，你對我不好，我加倍奉還。



趙少康強調，如果這樣，惡意螺旋循環下去，兩岸前景比原先預想的更加堪憂。



“交通部觀光署”7日宣布，由於中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式，因此即日起停止招攬前往中國大陸旅行團，但今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團。6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，以避免衍生旅遊糾紛。



趙少康透過辦公室對此事件發出回應表示，兔年最後一個上班日，民進黨政府送給旅遊業者的“新年禮包”是取消3月1日大陸旅行團解禁令，年前收到這個噩耗，讓很多業者都說連年夜飯都吃不下，不知道怎麼過年。



“觀光署”說，政策急轉彎基於兩項理由，其中之一是大陸片面改變M503航線，另外一項是大陸還沒有開放陸客組團來台旅遊。趙少康強調，問題是，禁止業者組團到大陸旅遊，到底懲罰了誰？是對岸業者、政府，還是台灣自己的業者跟旅客權益？



賴清德說，停止團客赴陸是因為大陸沒釋出善意。趙少康認為，看來賴清德兩岸政策的起手式就是“以眼還眼 以牙還牙”的報復心態，你對我不好，我加倍奉還！如果這樣，惡意螺旋循環下去，兩岸前景比原先預想的更加堪憂。

