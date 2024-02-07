江啟臣示警兩“邦交”國危險　台或變國際孤兒

江啟臣在臉書示警有兩“邦交”國岌岌可危。（取自江啟臣臉書） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院副院長”江啟臣7日晚在臉書上示警，繼日前諾魯斷交後，現在又有兩“邦交”國岌岌可危，除了吐瓦魯外，另1個更是台灣現存最大“邦交”國瓜地馬拉，若再惡化恐怕將跌至個位數，甚至可能如索馬利蘭一樣成為國際孤兒，呼籲執政者不得不慎。



蔡英文執政8年，共斷交10國，目前僅剩12個“邦交”國。



江啟臣說，過去蔡政府側重與“理念相近國家”之實質交往，戮力拓展雙邊交流以建立“民主同盟”，但面對中國大陸的經濟崛起，進而以經濟影響外交，開始挖角真正承認“中華民國主權”，在國際上能為發聲的“邦交”國，試圖壓縮台灣國際空間與聲量，面對中共的步步進逼，政府更應想方設法全力鞏固，否則當“邦交”國只剩個位數時，恐會成為國際上的“外交孤兒”，甚至進而影響到美、日、澳的印太戰略布局。



江啟臣認為，外交無假期，執政者千萬不能讓“中華民國”消失於國際社會之中，也要善盡區域穩定的國際責任。



以下是江啟臣臉書全文：



“邦交”國退群率達45.5%

外交無假期 全力鞏固“邦交”國



從諾魯正式斷交後，接著吐瓦魯傳出斷交警訊，現在又有中南美的瓜地馬拉，“邦交”國再次拉警報，目前“我國”僅剩12個“邦交”國，若再惡化恐怕將跌至個位數，甚至可能如索馬利蘭一樣成為國際孤兒，執政者不得不慎！



馬政府執政八年，維持22個“友邦”，鞏固邦誼也維持經貿關係。蔡英文在2016年上任後提出“踏實外交”，但近八年過去斷了10個“邦交”國，現在瓜地馬拉雖表示會與“我國”繼續在現有層面上合作，但也考慮和中國大陸發展正式經貿關係。



蔡政府執政迄今，陸續與聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、洪都拉斯、諾魯斷交，退群率高達45.5%。而斷交國中與巴拿馬、多明尼加有超過1億美元的經貿往來，但“我國”對瓜地馬拉輸出有近2億美元、輸入也有1.3億美元，仍屬最高，而瓜國人口數達1798萬人，僅次於先前斷交的布吉納法索，GDP為1855億美元，則僅次於先前斷交的多明尼加2550億美；而瓜國更是在現存的12個“邦交”國中，人口數最多，GDP最高，也是我輸出金額最高的國家，不論是過去或現在，都佔有相當重要的地位，甚至可說是目前最大的“邦交”國。



過去蔡政府側重與“理念相近國家”之實質交往，戮力拓展雙邊交流以建立“民主同盟”，但面對中國大陸的經濟崛起，進而以經濟影響外交，開始挖角真正承認“中華民國主權”，在國際上能為發聲的“邦交”國，試圖壓縮“我國”際空間與聲量，面對中共的步步進逼，政府更應想方設法全力鞏固，否則當“邦交”國只剩個位數時，恐會成為國際上的“外交孤兒”，甚至進而影響到美、日、澳的印太戰略布局。外交無假期，執政者千萬不能讓“中華民國”消失於國際社會之中，也要善盡區域穩定的國際責任。