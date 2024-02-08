快評：赴陸旅行團突喊卡　台當局揮刀自傷

中評社快評／台灣“觀光署”原訂7日公布解除“禁團令”詳細執行方案，卻突然轉彎，宣布即日起停止招攬前往大陸的旅行團，原因是所謂“大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式”等。



台灣當局逼於業界等各方面壓力，先前宣布今年3月1日起解除“禁團令”，將開放台灣組團赴中國大陸旅遊。如今政策急轉彎，至少造成三個嚴重損害，可謂揮刀自傷。



其一，傷業者利益。媒體報導，大陸是旅遊開放的最後一塊版圖，不少專做大陸市場的台灣業者苦等3月開團，早已開始作業，推出各樣行程。5、6月進入大陸旅遊旺季，政策突然喊卡，到口的生意又沒了。有業者哀嘆，“實在快撐不下去了”、“年夜飯可能吃不下”。



其二，傷當局誠信。台灣旅行商業同業公會聯合會理事長蕭博仁說，當初“交通部長”王國材還告訴旅遊業者，不管陸客來不來，都會開放組團赴大陸旅遊，可以放心上架銷售產品，現在卻突然宣布政策急轉彎，政府言而無信，太爛了。



其三，傷兩岸關係。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚指出，民進黨當局這樣做只會讓台灣民眾和旅遊業界，再次對民進黨當局以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。她說，台灣有關方面去年8月起，幾次聲稱就恢復台灣旅行社組團到大陸旅遊作出規劃，但同時附加條件，始終在政治算計。



禁止台灣業者組團到大陸旅遊，到底懲罰了誰？是對岸業者、政府，還是台灣自己的業者跟旅客權益？答案很清楚，這是揮刀自傷！也進一步傷害兩岸關係。如前中廣董事長趙少康所言，賴清德兩岸政策的起手式就是“以眼還眼、以牙還牙”，惡意螺旋循環下去，兩岸關係前景比原先預想的更加堪憂。