習近平同黨外人士共迎新春

2月7日，習近平、王滬寧、蔡奇、丁薛祥等在北京人民大會堂同黨外人士歡聚一堂，共迎佳節。（來源：新華社） 中評社北京2月8日電／據新華社報導，在中華民族傳統節日甲辰龍年春節即將到來之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平7日下午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表歡聚一堂，共迎佳節。習近平代表中共中央，向各民主黨派、工商聯和無黨派人士，向統一戰線廣大成員，致以誠摯問候和新春祝福。



中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席。



民革中央主席鄭建邦、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金、民進中央主席蔡達峰、農工黨中央主席何維、致公黨中央主席蔣作君、九三學社中央主席武維華、台盟中央主席蘇輝、全國工商聯主席高雲龍和無黨派人士代表陶智等應邀出席。應邀出席的還有全國政協副主席何厚鏵、梁振英，已退出領導崗位的各民主黨派中央、全國工商聯原主席、第一副主席和常務副主席。



郝明金代表各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士致辭。他表示，剛剛過去的2023年，面對嚴峻複雜形勢和多重困難挑戰，以習近平同志為核心的中共中央高瞻遠矚、統攬全局，團結帶領全國各族人民迎難而上、頂壓拼搏，踔厲奮發、勇毅前行，中國式現代化邁出堅實步伐，新時代中國日新月異，偉大夢想正一步步靠近。新的一年，各民主黨派、工商聯和無黨派人士要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，同心同德、團結奮鬥，為強國建設、民族復興作出新的更大貢獻。



在聽取郝明金致辭後，習近平發表了重要講話。他強調，2023年很不平凡。一年來，中共中央團結帶領全黨全國各族人民，全面貫徹中共二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，頂住外部壓力，克服內部困難，全力推動經濟恢復發展，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標，開局平穩，亮點紛呈。我們有針對性地破解難題，扎實推進高質量發展，推動我國經濟總體回升向好，全年經濟總量超過126萬億元，就業、物價總體平穩。我們加快完善新型舉國體制，科技創新實現新突破，促進新質生產力發展。我國成功舉辦第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇、中國－中亞峰會，推動金磚國家擴員，中國特色大國外交越來越顯示出強大的影響力、感召力、塑造力。我們有效應對華北、東北洪澇和甘肅、青海地震及新疆地震等一系列重大自然災害，成功舉辦成都大運會、杭州亞運會，我國體育健兒再創佳績。這些成績的取得，是中國共產黨堅強領導的結果，也是包括各民主黨派、工商聯和無黨派人士在內的全社會各方面頑強拼搏、共同奮鬥的結果。

