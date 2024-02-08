米蘭街頭拉二胡　她讓世界聽見中國傳統音樂

（图片来源：央视新闻） 中評社北京2月8日電／據央視新聞報導，從小就學習二胡的鄭曉慧，現在正在米蘭理工大學建築系攻讀碩士。從2023年4月份開始，她利用業餘時間，走上街頭拉二胡，每次表演，都會收穫駐足圍觀。前不久，記者跟隨鄭曉慧，記錄下了她最近一次的演出現場。



中國留學生米蘭街頭演奏二胡



穿上漢服、化好妝容，鄭曉慧收拾好二胡和音響設備，和同學出發前往表演地。一個月前，她已經預約了這次街頭表演，地方選在了一條熱鬧的商業街。



走在路上，鄭曉慧身穿的中國傳統服飾吸引了很多目光，對此她早已習慣，面對路人的合影要求也從不拒絕。半個小時後，他們到達了目的地。



簡單調試後，鄭曉慧開始了當天的表演。



從2023年4月開始，鄭曉慧已經進行了幾十場街頭表演，每個月都有三四場。每次表演，她都做了精心的準備。



一個多小時的時間裡，鄭曉慧演奏了多首曲目，既有《賽馬》等中國傳統民樂，也有改編流行音樂和知名意大利歌曲的段落。



表演過程中，不少行人駐足欣賞，他們對鄭曉慧手中的這把樂器很感興趣。



現場觀眾：她演奏得很好，這種樂器我還是第一次見到。



從小學習二胡 多次獲得獎項



鄭曉慧來自山東，從9歲起開始學習二胡演奏。起初，父母只是想鍛煉一下她的專注力，沒想到曉慧越拉越好，多次在國內的音樂比賽中獲獎。2021年，本科畢業的她來到意大利米蘭求學。



在異國他鄉的前兩年，埋頭學習的曉慧並沒有想過要在街頭表演二胡。直到去年，她在網絡上看到了一段別人進行街頭表演的視頻，讓她有了嘗試一下的想法。



讓更多人領略中國二胡的魅力



鄭曉慧：其實我大學本科期間在西安，就很想嘗試在天橋上表演，但是一直沒有實踐。來米蘭讀書之後發現，街頭藝人的表演氛圍特別好，尤其是我在網上看了一個羅馬的小提琴手，在街演的時候現場氛圍特別濃厚，大家跟著轉圈圈跳舞。我才發現，原來音樂可以這麼有感染力，於是這件事鼓勵我把二胡帶上街頭。



第一次走上街頭，鄭曉慧開始有些緊張，但隨著表演開始，觀眾的熱情反應讓她迅速進入了狀態。



鄭曉慧：當時我在表演《朋友再見》的時候，發現觀眾越圍越多，甚至有老爺爺在跳舞，並且更多觀眾跟他一起跳，我就跟著不自覺搖擺了起來。還有一個特別好玩的事情，當我表演中國風的《蘭亭序》的時候，會有意大利阿姨打中國的太極。



隨著表演場次增多，鄭曉慧的同學葉鵬建議她把自己街頭演出的視頻發到網上，讓更多人領略中國二胡的魅力。



鄭曉慧同學 葉鵬：我覺得就像蒲公英的種子一樣，借助互聯網的風，把中國文化傳到了世界各地。覺得這也是一件非常有意義的事情，我們一直堅持到現在。



慢慢地，鄭曉慧的街頭二胡演奏在網絡上被越來越多人關注，還引來了意大利當地媒體的採訪。



鄭曉慧：他們的報導占了整個版面，主要描述了我表演的現場。我覺得我們的音樂，中國音樂相當於架起了一座文化交流的橋梁。



為了創新表演內容，鄭曉慧還和其他樂手合作，將二胡與琵琶、大提琴、薩克斯等樂器配合演奏，她和同學們集思廣益，想更好展現中國傳統民樂的風采。



鄭曉慧同學 馬若萌：我看到了鄭曉慧的表演以後覺得很受鼓舞，我也可以加入，把一些比較好的，帶有民族特色的音樂和形式搬上街頭，分享給更多的人。



2023年的國慶節，鄭曉慧和同學們一起，在米蘭多個地標建築前演奏了樂曲《我的祖國》。為了這場表演，他們排練彩排了很多次。



最近，面臨畢業的鄭曉慧正在抓緊完成自己的畢業設計。2026年米蘭將舉辦冬奧會，她設計了一棟可以在冬奧期間接待遊客，冬奧結束後作為學生公寓的建築。雖然有學業壓力，但春節即將到來，鄭曉慧還是想準備一場新春表演。



鄭曉慧：我準備了《新春序曲》和《喜洋洋》，這兩首曲子我覺得是比較有年味的曲子。過年要和家裡人視頻通話，拜一下年，和米蘭的朋友和同學一起吃年夜飯看春晚，包餃子。



對於未來，鄭曉慧滿是憧憬，她說，不論自己將來做什麼，在哪裡生活，她都會把二胡帶在身邊，讓更多人瞭解中國民樂。



鄭曉慧：未來希望可以開自己的專場音樂會，讓更多的人瞭解中國民樂。



音樂無國界 傳統有魅力



經典的二胡曲目大多比較深沉、憂傷，而鄭曉慧的街頭演奏從曲目到妝容，都融合了傳統與時尚，令外國觀眾耳目一新的同時，也讓熟悉二胡的我們眼前一亮。



用民族樂器演奏流行音樂，與西式樂器合作演出，近年來類似的形式也出現在一些晚會節目中，但當它走上米蘭街頭與當地觀眾零距離互動時，就成了生活的一部分，這不僅彰顯了傳統的文化魅力，更為傳統注入了新的生命力。



鄭曉慧拉二胡時，旁邊有觀眾翩翩起舞，所有人沉浸其中，純粹享受音樂，如此中西合璧、載歌載舞的場景令人難以忘懷。相信這些走出去的年輕人會通過他們的時尚表達，讓傳統文化和東方藝術為世界帶去快樂。