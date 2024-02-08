買年貨　寫春聯　新加坡濃濃年味迎龍年

这是2月1日在新加坡新达城购物中心拍摄的龙形春节装饰。（图片来源：新华社） 中評社北京2月8日電／據央視新聞報導，春節對於新加坡的華人華僑來說，也是最為隆重的傳統佳節。每年的大年初一、初二也是新加坡全國的法定假日。近日，中國和新加坡簽署了“互免持普通護照人員簽證協定”，將於2月9日，也就是除夕當天正式生效。屆時，雙方持普通護照人員可免簽入境對方國家停留不超過30日。今年春節，新加坡將迎來比往年同期更多的中國客人。



其實，每次春節假日到來的前一個月左右，新加坡主要的景區、商街、居民區就開始張燈結彩，為迎接春節做準備。那麼，新加坡年味最濃的地方在哪裡？讓我們一起跟隨中央廣播電視總台記者的鏡頭去看看。



總台記者 劉暢：在新加坡的中國城牛車水，每年春節前都會有大型的年貨市場，很多在新加坡工作和學習的中國人也會來到這裡購買年貨，感受年味。



牛車水是一個以中餐館、中國特產商店為主的市場。春節臨近，牛車水增加了很多攤位，專門售賣對聯、福字、燈籠、臘肉、幹果、點心等年貨。



中國留學生 尹思源：我覺得新加坡最有年味的，就是在這兒了——牛車水。在我看來，這裡是年味最足的地方，其實也是代表著大家都過來參觀有中國氣氛的牛車水，大家可以一起來這裡吃個火鍋，一起聚一聚、吃個團圓飯。



中國留學生 郭家昊：第一次在新加坡過年，感覺到非常像在中國過年一樣，氛圍特別濃厚。大街小巷有不同的福字。今年是龍年，就有很多龍的雕像和大氣球。



在新加坡的中國商人 李曉旻：年味最濃的肯定是在牛車水，每年到過年的時候我都會來牛車水走一走。今年和同事一起，來這邊買點年貨、買點春聯，今年是要在公司裡面和同事一起慶新年。



新加坡與中國的春節習俗一脈相承，購買春聯、窗花、燈籠，裝飾家里，是新加坡華人的傳統習俗。



裝飾店老板：龍今年是賣得很火爆的，其實到現在我們已經有兩款龍都賣完了，都已經斷貨了，沒了。我覺得華人對龍是情有獨鐘的。新加坡對華人的傳統文化保留得非常好。



除了牛車水，新加坡另一個年味十足的地方就要數書法家協會的大院。每年的“全國揮春大會”總能吸引上千名書法愛好者。他們用寫春聯和揮春的方式表達對龍年春節的祝福。



新加坡書法家協會會長 陳聲桂：春聯本來就是中國的，所以讓他們帶著他們自己寫的字，或者朋友寫的字回去，這也是一種文化的傳承。



位於新加坡中部的濱海灣花園，每年也會舉辦大型的春節慶祝活動。



總台記者 劉暢：我身後的這組鯉魚跳龍門的花燈，是新加坡濱海灣花園的花穹專門為龍年春節推出的特色花燈。此外還有8條形態各異的龍燈和龍形裝置分布在花穹四處。春節臨近，很多中國遊客來到這裡，體驗這裡濃濃的春節氛圍。



濱海灣花園 植物冷室高級經理 蔡紫瑛：我們在花穹裡面的花卉展示出了一條七米高、長達十五米的巨龍裝飾。它的身旁也種植了很多不同的五顔六色的大麗花，總共有1000多株。



中國遊客 許媛媛：我們感覺非常喜慶，是我們中國人喜歡的龍年大吉的那種氣氛，很有龍年的應景的氣象。



今年的大年三十，新加坡即將對持普通護照的中國人實施30天免簽政策。屆時，可能有更多中國遊客在春節期間到新加坡旅遊。為此，新加坡諸多景點已經做好了迎接中國遊客的準備。



聖淘沙發展局業務與體驗發展署長 周長興：現在因為春節已臨近，所以我們整個島上張燈結彩。我們也已經跟中國的旅遊業者配合，向遊客贈送聖淘沙大禮包，歡迎大家來這裡過年。