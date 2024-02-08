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朝鮮最高人民會議廢除朝韓經濟合作法規文書
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2024-02-08 10:00:17
中評社香港2月8日電／朝中社8日報導，朝鮮最高人民會議常任委員會7日在首都平壤萬壽台議事堂召開全體會議，會議決定廢除朝韓經濟合作相關法規文書。
新華社援引報導，會議審議並一致表決通過最高人民會議常任委員會政令《關於廢除朝鮮民主主義人民共和國北南經濟合作法、金剛山國際旅遊特區法及其施行規定、北南經濟合作有關協議書》。
朝鮮最高人民會議曾於1月15日發布決定，廢除祖國和平統一委員會、金剛山國際旅遊局等朝韓事務機構。
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