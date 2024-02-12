社評：免簽政策將使中外人才交流越來越便利

中評社北京2月12日電(評論員 喬新生)隨著中國免簽證政策實施，中外交流會越來越便利。擴大人才交流規模，是全面深化改革開放的題中應有之義，同時也是中國作為世界大國，向世界各國展現寬廣的胸懷與大國擔當的具體體現。



國際人才交流不平衡現象日益凸現。一些國家右翼政黨提出排外政策主張。還有一些國家出於保護本國勞動市場考慮，在邊境地區設立隔離墻。這是人類文明發展到一定階段之後，出現的周期性現象。由於各國生產力發展水平不一致，發達國家收入相對較高，因此，一些發展中國家的居民千方百計到發達國家尋找工作崗位。發達國家為了保護本國的勞動者，實施嚴格的移民政策，從而導致人才跨國流動受到嚴重影響。解決國際人才流動問題，不能單純要求發達國家開放門戶，當然也不能要求發展中國家實施嚴格的人才流動政策，而是要從提高勞動者的素質入手，通過發展生產力，解決人才流動不平衡問題。



跨國貿易可以借助於世界貿易組織制定和完善規則。資金可以借助於國際貨幣基金組織進行結算。可是，唯獨在人才流動方面，缺乏國際組織。聯合國教科文組織和聯合國其他部門應當考慮，盡快組建“世界人才組織（WPO）”，為人才的自由流動創造條件。



各國移民政策千差萬別，但是，歸根結底，都是遵從“擇優錄取”的原則。換句話說，無論是發達國家還是發展中國家，都希望高端人才進入本國，為本國的生產力發展和社會進步作出貢獻。拒絕缺乏勞動能力或者素質不高的人才入境，擠占本國的勞動崗位。



當然也不盡然。中東許多國家大量吸收體力勞動者。巴基斯坦、孟加拉國、印度作為中東地區勞動者的來源地，每年為南亞國家創造大量的外匯。勞務收入成為南亞地區國家收入的重要來源。巨額勞務報酬，支撐著南亞地區國家的外匯儲備。



但這只是特殊的現象。從整體來看，絕大多數國家都希望吸收高素質的勞動者，為本國創造財富，拒絕缺乏職業技能的勞動者。因此，如果要求各國打開門戶，實行人才自由流動政策，必然會遭到許多國家的強烈反對。

