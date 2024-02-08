“中國年”活動點燃南非開普敦民衆熱情

“四海同春华星闪耀——开普敦中国年”上的舞龙表演。（图片来源：中国侨网） 中評社北京2月8日電／據中國僑網報導，近日，“四海同春華星閃耀——開普敦中國年”活動在南非開普敦維多利亞港灣舉辦。



活動當日，維多利亞港灣披上節日盛裝，姿態各異的數條巨龍引來大量游客駐足合影。此次“中國年”活動由開普敦華人社區主辦。中國駐開普敦總領事尤文澤出席活動并發布致辭。南非全國省級事務委員會（議會上院）副主席盧卡斯和開普敦市長希爾－劉易斯也通過視頻發來祝賀。



演出現場，開普敦華星藝術團的架子鼓手們以一曲震撼的《龍的力量》拉開表演序幕。開普敦華星藝術團、開普敦大學孔子學院、斯坦淩布什大學孔子學院創作了大量的節目，從歌曲演唱到舞蹈編排，都是最新原創。少林功夫南非協會、開普敦嘉年華、紅耀合唱團等團體還表演了南非傳統的祖魯舞、豪薩舞等，為演出增添了多元文化色彩。



現場人山人海，不時傳來陣陣掌聲和喝彩聲，舞台一側的文化走廊里摩肩接踵、人潮如織，中國結制作、中醫中藥展台、中國龍打卡點等展台吸引了很多游客駐足觀看。



當天的活動持續近3個小時，共有十餘個團體的100多名演員參加演出，吸引了1000多名華僑華人和當地民衆現場觀看。