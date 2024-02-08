小年貨大市場　購銷兩旺感受濃濃年味

中評社北京2月8日電／據央視新聞報導，春節在即，水果、炒貨、年節面食，小年貨迎來了一年一度的銷售旺季。



在北京最大的綜合性批發市場，自從年貨節啟動以來，這裡的人絡繹不絕。臨近大年三十，很多人手裡都拎著大包小包。



不只是水果，花生、瓜子這樣的年貨必備品也熱銷起來。



炒貨商戶：整包的十斤，一天要賣幾百斤吧。我們四五個人，中午都沒時間吃飯。



消費者：大家團圓在一起，吃吃喝喝，都挺好。我都10斤10斤買花生瓜子。



冰糖葫蘆也讓節日氛圍更甜蜜。江蘇邳州的四王村，這幾天，每天都能賣出數十萬串糖葫蘆。



江蘇省邳州市炮車街道四王村黨總支書記 顧帥：全國所有地級市基本上遍布著我們村民在銷售冰糖葫蘆。現在推出香酥冰糖葫蘆，可以通過線上銷往全國各地。



二十八，把面發。山東濟南的這家饅頭店，新款“祥瑞金龍”花饃，三天訂出5000單。在河北滄州，工人們正在用旱碱麥面粉趕制龍年面花，訂單比去年翻了一番多。



網絡銷售平台數據顯示，今年年貨節期間水果熱銷，智利車厘子成為最受歡迎的單品之一，縣鄉銷售增長超100%，增速遠超一、二線市場；堅果禮盒銷量也比去年農曆同期增長超50%。面食銷量增長迅速，年貨節期間同比增長2倍以上。



（來源：央視新聞）