中國公民在緬遭綁架勒索，中領館緊急提醒

中評社北京2月8日電／據中國駐曼德勒總領事館消息，2024年新春佳節將至，中國駐曼德勒總領事館提醒緬北地區中國公民增強風險意識，樹牢底線思維，平平安安過新年。



一、密切關注當地安全形勢。近日緬北再次發生中國公民遭不明身份人員綁架勒索等案件。請切實提高安全防範意識，減少非必要外出，避免持有或隨身攜帶大量現金。如遇緊急狀況務必沉著冷靜應對，盡可能避免與對方發生衝突，留存證據後及時報警並聯繫總領事館求助。



二、做好安全防護措施。加強住宅、廠房和商鋪等固定場所安防措施，把好入院、入戶第一道關，勤查監控視頻，嚴防入戶盜竊搶劫案件和火災等事故。警惕不明來電、短信、鏈接，不透露個人及家人身份等資料信息，不向陌生人匯款、轉賬。



三、嚴格遵守當地法律法規、充分尊重當地風俗習慣。謹言慎行，舉止得體。文明旅遊，歡慶有度，節假日期間保持良好生活習慣，注意交通安全，杜絕酒後駕駛。



緬甸報警電話：0095－199



緬甸醫療急救電話：0095－192



中國駐曼德勒總領事館領事保護與協助電話：0095－9－259172726 中國駐緬甸大使館領事保護與協助電話：0095－9－43209657 外交部全球領事保護與服務熱線（24小時）：0086－10－12308或0086－10－65612308