年貨市場騰起濃濃“煙火氣”

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，福兔辭舊春華啟，龍騰新春氣象新。春節將至，全國上下年味漸濃，家家戶戶都緊鑼密鼓地置辦起了年貨，為即將到來的新年增添一份“儀式感”。春節期間，人們走親訪友、歡度佳節，釋放出“年貨經濟”的強大消費潛力。今年的年貨消費市場有哪些新亮點新變化？如何更好發揮我國超大規模市場優勢、進一步促進消費潛力釋放？記者進行了採訪。



購銷兩旺，年貨消費火熱升溫



逛超市、買禮品、購新衣……春節將至，年貨消費市場一片紅火，各地商圈張燈結彩，爭相換上新年限定“皮膚”，豐富多彩的新春促銷活動火熱進行，無不凸顯著濃濃的新年氛圍。



走進位於江西南昌經開區的天虹商場，各式各樣的對聯、福字、掛飾等商品琳琅滿目，濃濃的年味撲面而來。在超市的主通道上，堅果、零食、酒水等形形色色的禮盒占據“C位”，精美大氣的包裝吸引不少市民駐足選購。“很多來自全國各地的土特產，這裡都能買得到。馬上就要過年了，我們來挑選一些年貨，正好碰上促銷活動，這不一下買了挺多，兩只手都快拎不動了！”市民李先生提著剛買的臘肉和鹵貨樂呵呵地說。



春節期間，南昌經開區各大商超還結合年貨節活動，推出“雲購、雲配送”服務，市民在家動動手指，即可輕鬆備年貨。“我們整合了全品類商家資源，聚焦消費者提前辦年貨送年禮的需求，提供多種豐富、急需的商品和年貨送到家服務。春節期間，還將推出春節不打烊活動，滿足消費者節日期間隨時隨地的消費需求。”南昌經開區某商場相關負責人說。



“年貨經濟”是百姓消費能力的集中釋放，是商品服務供給水平的集中體現，也是觀察我國消費活力的一個窗口。據調查，與往年相比，今年年貨消費的一個顯著特徵是年貨的流動性大大加強——農特產品流向大城市餐桌，更多升級型產品湧入縣域農村市場。

