泰國博仁大學舉辦春節聯歡會暨中國文化節

中評社北京2月8日電／據人民網報導，2月6日，泰國博仁大學與海上絲路孔子學院等共同舉辦春節聯歡會暨中國文化節活動，中泰師生和各方貴賓等千餘人參加了聯歡晚會，同日的中國文化節活動也吸引了上千位校內外師生和周邊民衆參加，整場活動現場規模宏大，氣氛熱烈，洋溢著濃濃的過年氣氛。



中國文化節活動豐富多彩，不僅有喜慶的舞龍舞獅表演、富有傳統特色的捏糖人、春聯書寫、年畫印制等文化體驗活動，此外，各式中國小吃車和中國年貨展區吸引了衆多泰國學生以及周邊社區的居民參與。



在晚會上，博仁大學校長達莉卡致辭表示，隨著中泰兩國合作日趨緊密，學校一直努力推動中泰教育合作和文化交流，用心為在校的留學生提供更好的學習和生活環境，未來會在推動泰國的中文教育方面投入更多的精力。



中國駐泰國大使館教育參贊馮俊英致辭表示，今天的活動讓大家感受到了中國春節濃鬱的文化氛圍和中華文化的魅力，泰國博仁大學在推動中泰教育合作、培養兩國友好使者方面所做的工作，不僅為兩國文化的交流架起了橋梁，更為中泰友好關系的深化打下了堅實的基礎。



接下來，晚會以震撼的中國大鼓表演拉開序幕，一首首深入人心的經典歌曲演繹，如《好運來》和《故鄉》等，讓人們在歡樂的氛圍中共享文化盛宴；此外，川劇變臉表演的神秘色彩、中文朗誦《你是人間四月天》、合唱《明天會更好》等節目一次次掀起高潮，此外，現場播放的家長們的拜年視頻讓無數師生們感動，台上的表演者與台下的觀衆共同創造了一個高潮迭起，熱烈而難忘的夜晚。



本次活動的成功舉辦，不僅為遠離故鄉的中國師生們提供了慶祝并分享傳統節日的機會，也為泰國學生和當地居民提供了體驗和認識中國文化的窗口，將進一步加深中泰兩國人民的相互理解和友誼，為未來的中泰文化交流與合作注入新的活力。