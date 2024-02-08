全國39個鐵路物流中心全部掛牌

中評社北京2月8日電／據經濟日報報導，哈爾濱鐵路物流中心近日掛牌成立。至此，中國國家鐵路集團有限公司在全國規劃的39個鐵路物流中心全部正式成立。這標誌著鐵路現代物流體系建設取得新進展，為更好服務建設全國統一大市場、助力經濟高質量發展打下堅實基礎。



物流是國民經濟的動脈，是聯繫生產和消費、城市和鄉村的紐帶。作為長距離、大運量的交通運輸方式，鐵路在我國物流體系中的作用突出。國鐵集團貨運部負責人介紹，近年來，國鐵集團立足構建新發展格局，深化鐵路貨運改革創新，積極推動鐵路現代物流體系建設，鐵路在綜合交通運輸體系和現代物流體系中的骨幹作用更加明顯。



優化產品供給



1月31日16時，廣西梧州市李家莊碼頭，一艘艘船舶秩序井然地停靠在岸邊。泊位上，數台軌道式門座起重機將一個個裝載著石料的集裝箱吊起，裝上船舶後通過西江內河航道運往珠三角碼頭，再銷往廣東、上海、山東等地區。



為融入西部陸海新通道建設，中國鐵路南寧局集團有限公司加大鐵海聯運運輸產品創新供給，分別於2020年7月、2023年3月開通“賀州—鐵山港”桂東鐵海聯運班列及“賀州—湛江—寧波”桂東鐵海聯運班列。截至目前，已完成碳酸鈣石粉貨物發送380萬噸。



近年來，鐵路部門堅持市場和目標導向，以客戶為中心，提升鐵路物流產品的穩定性、經濟性、時效性，持續打造適應不同需求的鐵路物流產品體系，努力實現產品供給多樣性、班列服務穩定性、全程物流可靠性。

