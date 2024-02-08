巴厘島將收“上島費”！中領館提醒

中評社北京2月8日電／據中國駐登巴薩總領館網站消息，龍年即將到來，中國駐登巴薩總領館提醒春節假期赴巴厘島旅遊的中國遊客注意以下事項：



一、巴厘省政府預計將於2024年2月14日起對從其他國家或印尼其他省份進入巴厘島的國際遊客每人每次收取150000印尼盾的“上島費”，付款後有效期（60天）內可在印尼境內多次出入巴厘島。



二、遵守印尼入出境相關法律規定。巴厘島伍拉賴國際機場可落地簽入境，入境後請勿從事與簽證許可不符的活動。入出境時請勿攜帶超量煙草、酒類等物品，勿攜帶動植物製品，勿在機場入出境限制區域拍照攝像。



三、在巴厘島期間請遵守當地法律法規和公共秩序，尊重當地風俗和宗教習俗。在機場、酒店、寺廟等公共場合請注意規範言行舉止、衣著打扮等，在社交媒體上不發表過激或不當言論，注意加強自我保護。



四、無合法駕照請勿租賃、駕駛摩托車，駕駛及乘坐摩托車時請正確配戴頭盔，系牢綁帶。巴厘島右舵左行，駕駛習慣與國內相反，烏布、金塔馬尼、佩妮達島等地部分路段道路狹窄、路況複雜，請在駕乘摩托車前往上述地區前審慎評估相關風險。



五、出行期間，保管好自己隨身攜帶的證件、現金、銀行卡等物品，與家人和朋友保持定期聯繫。巴厘島國際醫療費用較為昂貴，請在出國前購買相應保險。



印尼報警電話：＋62－110



醫療急救電話：＋62－118



巴厘島旅遊報警及求助電話：＋62－361－759687



巴厘省警署服務中心電話（24小時）：＋62－361－222200



外交部全球領事保護與服務應急熱線：＋86－10－12308，＋86－10－65612308



駐登巴薩總領館領事保護應急電話：＋62－361－239902



駐登巴薩總領館領事保護郵箱：dps＿lb＠csm.mfa.gov.cn