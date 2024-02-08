各大票務平台在售項目數量同比顯著增長

中評社北京2月8日電／據經濟日報報導，開年以來，全國多地演出市場迎來“開門紅”。中國演出行業協會票務信息采集平台數據顯示，2月1日至29日，各大票務平台在售演出項目數量2200餘個，場次超8500場，較去年新春檔期顯著增長。在政策推動下，演出市場正呈現更多高質量產品，以多元場景和模式拉動消費。



從供給側看，新春演出市場項目多、場次多、類型多，多部作品含金量較高，既有原創大戲，也有國際經典，為廣大觀眾奉上精彩的文化大餐。從內容看，旅遊演藝成為新春出游的新選項。票務平台信息顯示，《宋城千古情》、冰火版《長恨歌》、《印象劉三姐》等旅遊演藝項目已經開始迎接新春遊客。甘肅天水麥積山植物園的冰雪演藝、唐山皮影樂園的冰雪歡樂季、北京歡樂穀的奇幻冰雪游等項目也將豐富消費者的新春文娛生活。



中國演出行業協會副會長兼秘書長潘燕表示，“當前觀眾需求呈現出新變化，沉浸式、互動式演出項目受到年輕觀眾喜愛，市場需求更加多樣化，這是消費需求升級的具體體現。更多消費者願意為喜愛的演員或院團付費，知名文學、影視劇、遊戲IP等深受市場歡迎”。此外，跨城購票的消費者比例大幅提升。



專家認為，演出市場持續升溫，不僅能帶來直接經濟效益，更能提升城市知名度。同時，演藝活動也考驗著城市的管理能力，要想把“流量”變為“留量”，應該在培育經營主體、完善軟硬件條件、推進高標準場館建設等方面持續發力。



在消費者群體中，有相當一部分屬於“嘗鮮者”，是演出市場的潛在增量。從消費場景看，“演藝＋體驗”新場景成為激活文化消費的新動能。在上海、北京、杭州、南京、廣州等城市，活躍在商場、寫字樓、文創園區等空間的沉浸式小劇場深受年輕觀眾喜愛。潘燕認為，演出市場創新主要體現在以靈活的商業模式、多樣的業態進行組合，創造更豐富的消費場景。

