菲律賓一孔子學院舉辦龍年春節慶祝活動

中評社北京2月8日電／據人民日報報導，近日，菲律賓紅溪禮示大學孔子學院在菲律賓安赫萊斯市克拉克廣場舉辦2024龍年春節慶祝活動。活動現場精心布置了中國龍、紅燈籠、中國結等節日元素，並設置了中國書法、中國剪紙、中國結、中國臉譜、中國傳統服飾等中國傳統文化體驗區以及當代中國圖片展，氣氛喜慶而熱烈，處處彌漫著節日氣息。



中國駐菲律賓大使館教育參贊熊勝，紅溪禮示大學副校長雷納爾多·布達利安，紅溪禮示大學孔子學院中方院長許雷、菲方院長裴剛等嘉賓以及菲律賓留學生代表、學院師生出席現場開幕式活動。現場觀眾與嘉賓共同欣賞了當代中國圖片展，隨後沉浸在中國傳統文化的豐富體驗之中，感受到了中華文化的深邃魅力。



金龍獻瑞賀新春，普天同慶共此時。開幕式上活力四射的文藝節目引得觀眾陣陣喝彩。一首《好運全都來》拉開了活動的序幕，帶領大家共同迎接新一年好運的到來。隨後紅溪禮示大學藝術團、教師以及漢語專業學生輪番登場，為現場觀眾帶來了《龍龍的新年》《星辰大海》《美麗的神話》《青春修煉手册》《相親相愛》等精彩紛呈的節目。最後，所有演職人員一起演唱了《新年好》，全場歡騰喜慶，將新春的祝福傳達給現場所有觀眾。精心設計的中國傳統服裝和舞蹈動作，搭配歡快的音樂，將喜慶的節日氛圍推向高潮。



本次龍年春節慶典吸引了大量當地民眾參與，深度沉浸在中國傳統文化的魅力中。開幕活動結束後，中國傳統文化體驗展區以及當代中國圖片展繼續開放多日，為菲律賓民眾提供了一個近距離感受和體驗中國文化的平台，有助於他們更加瞭解當代中國，拉近了中菲兩國民眾間的距離。