中國瑞士舉行第三輪外長級戰略對話

中評社北京2月8日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅7日在京與瑞士聯邦委員兼外長卡西斯共同舉行中瑞第三輪外長級戰略對話。



王毅說，中瑞關係歷經國際風雲考驗，長期走在中國同西方國家關係前列，具有典範意義。中方願同瑞方一道，以兩國領導人戰略擘畫為指引，繼續發揚敢為人先精神，開辟中瑞創新戰略夥伴關係新前景。



卡西斯表示，瑞中相互理解、坦誠交流。差異不影響雙方合作。瑞方願同中方一道，攜手推動瑞中創新戰略夥伴關係進一步發展。



雙方將共同落實好兩國領導人重要共識，繼續相互尊重核心利益和重大關切，尊重各自選擇的制度和發展道路。



雙方將繼續用好政府間多個對話合作機制，深化財金、科創、教育、知識產權、應對氣變、綠色發展、冰雪運動等合作。



雙方對自貿協定升級完成聯合可研表示滿意，願盡快正式啟動升級談判。王毅介紹了中國推進高水平開放的積極舉措，希望瑞方為中國企業提供開放、公平、非歧視營商環境。卡西斯讚賞中方展現開放精神，表示瑞士一貫支持自由貿易，反對保護主義。



雙方將共同籌備好2025年建交75周年和“中瑞文化和旅遊年”系列活動。卡西斯高度評價中方給予瑞士免簽待遇，表示瑞士熱烈歡迎中國遊客，將為中國公民和赴瑞投資中國企業提供更多簽證便利。



雙方將繼續支持聯合國在國際事務中的核心作用，進一步密切多邊溝通協調。



（來源：新華網）