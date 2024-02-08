外交部：歡迎更多法國朋友來中國走走看看

中評社北京2月8日電／據新華社報導，2024年是中法建交60周年，也是中法文化旅遊年。近期中法雙方分別在哈爾濱和巴黎舉辦了中法文化旅遊年開幕活動。外交部發言人汪文斌7日在例行記者會上回答有關提問時表示，中方願以2024年中法文化旅遊年、巴黎奧運會為契機，同法方開展更多交流互動，增進兩國民眾相知相親。歡迎更多法國朋友在2024年來華走走看看。



汪文斌說，法國是同中國人文交流歷史最悠久、合作最密切的國家之一。在中法建交60周年之際舉辦中法文化旅遊年，是去年馬克龍總統訪華期間，兩國元首為增進中法人文交流、促進民心相通達成的重要共識，也是繼2003年至2005年中法互辦文化年、2014年慶祝中法建交50周年系列活動後的又一重點人文交流項目。



汪文斌介紹，雙方高度重視本次文化旅遊年。兩國元首發表視頻致辭，強調以“雙年”為契機，密切兩國人民特別是青年之間的交往，為中法關係未來奠定更堅實的基礎。去年11月中法高級別人文交流機制第六次會議期間，兩國外長見證發布了2024年中法十六大精品人文交流活動清單，除哈爾濱冰雕、凡爾賽宮音樂會外，還包括“凡爾賽宮與紫禁城”展覽、巴黎奧運會“中國之家”、中國彩燈節、唐代文物和景德鎮陶瓷文化主題展等等。此外，中法地方政府、民間團體、藝術機構等各界參與“雙年”活動熱情高漲，正精心籌備涵蓋表演藝術、視覺藝術、文化遺產、旅遊推廣等領域的數百項人文活動。



他表示，中方願以2024年中法文化旅遊年、巴黎奧運會為契機，同法方開展更多交流互動，增進兩國民眾相知相親。“中國已經對法國實施15天免簽入境政策，我們歡迎更多法國朋友在2024年來華走走看看，領略和感受中國多樣的自然風光和多元的風土人情，瞭解和品嘗中華文明和傳統美食，見證和體會當今中國發展變化和中法間深厚的人民友誼。”



（來源：新華網）