中國駐拉各斯總領館舉辦春節招待會

中評社北京2月8日電／據新華社報導，中國駐拉各斯總領館近日舉辦龍年春節招待會並協辦2024“四海同春華星閃耀”聯歡晚會暨迎新春美食節。中國駐拉各斯總領事嚴宇清及尼日利亞各界嘉賓以及領區僑企學界代表、各國駐拉領事和外交機構負責人等2200餘人出席。



嚴宇清在致辭中指出，過去一年，中尼攜手推進更為緊密的命運共同體，領區各領域友好合作取得豐碩成果。嚴宇清向領區僑界表示感謝，讚賞他們守望相助、愛國愛鄉、熱心公益、團結一心，表示總領館將一如既往踐行“外交為民”宗旨，永遠做僑胞們最堅實的靠山、最溫暖的港灣。



尼日利亞聯邦眾議院尼中關係委員會主席賈法魯·雅庫布在致辭中表示，長期以來，尼中兩國相互尊重，密切合作，雙邊關係歷久彌堅。春節慶祝活動有力證明了尼中兩國人民間源遠流長的友誼，集中展示了中國的璀璨藝術和文化傳統，讓所有人親身體驗了溫暖如春、活力飛揚的春節文化。賈法魯重申，尼日利亞聯邦眾議院尼中關係委員會將繼續致力於加強尼中友好，努力開創包容互鑒、共同繁榮的美好未來。



總領館婦女小組攜手尼日利亞婦女聯合總會奉獻了精彩的旗袍秀，尼日利亞華星藝術團編排了擁軍秧歌、中國功夫、八段錦等獨具中國特色的節目，僑胞們表演了歡樂中國年、傣族舞等節目，晚會在全體合唱《難忘今宵》中落下帷幕。



在迎新春美食節現場，來自總領館、領區中資餐飲企業及相關中資企業食堂團隊的23個美食攤位為人們提供了一場美食盛宴，現場的紅燈籠、中國鼓、舞龍等新春元素讓美食攤位宛如一個小小的中國城。僑胞和各界友人在美食攤位前流連忘返，共享美食文化，互道新年問候。



（來源：新華網）