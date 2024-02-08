中評社北京2月8日電／據人民日報報導，完善設施服務 加強對外宣介



馬爾代夫提升旅遊業競爭力



根據馬爾代夫旅遊部近日發布的最新數據，2023年，馬爾代夫接待遊客約188萬人次，遊客平均過夜7.6晚。兩項關鍵數據指標均已超過2019年。數據顯示，馬爾代夫2023年共接待中國遊客約18.7萬人次，2024年中國有望重新成為馬爾代夫最大國際遊客來源地。



馬爾代夫是印度洋上由26組自然環礁、1192個珊瑚島組成的海島國家。旅遊業為該國經濟貢獻了超過60%的產值。2023年，馬爾代夫公布了第五個旅遊業總體規劃，明確了未來5年旅遊業發展方向，包括增強基礎設施建設、加強遊客數字化體驗、創設新的旅遊產品和服務、擴大國際宣傳推介等，以進一步提高該國旅遊業全球競爭力。



近年來，馬爾代夫旅遊基礎設施持續改善。2018年，中馬友誼大橋落成通車，連接了首都馬累與機場所在的新興城市、第二大島胡魯馬累，進一步便利了當地民眾、遊客的通行往來。2022年，隨著機場改擴建完成，一大批住房項目也陸續在胡魯馬累落成。馬爾代夫旅遊業獲得新的發展空間和機遇。



有調查顯示，國際遊客高度關注馬爾代夫的網絡水平，高質量的網絡連接對提升遊客滿意度有重要作用。據馬爾代夫旅遊部的數據，2023年，該國移動互聯網的下載和上傳速度中位數提升幅度達47.8%，不斷接近國際主流水平。當地運營商還為偏遠的環礁和小島嶼覆蓋了高速移動網絡，以便利更多遊客。



2023年，馬爾代夫旅遊部舉辦了多場“旅遊創客”交流活動，吸引全球旅遊行業創業者參與馬爾代夫旅遊業發展建設。馬爾代夫旅遊部長費薩爾表示，在酒店管理、導游、餐飲等不同領域，不少個人和團隊創業者為馬爾代夫帶來了頗具創意的旅遊產品和服務，為當地旅遊業發展注入動力。



馬爾代夫旅遊部去年還在全球各地組織了340餘場推介宣傳活動，舉辦了線上線下“旅行者故事大會”，邀請旅遊博主講述在馬爾代夫的獨特體驗——從參與修復珊瑚礁到海島垂釣等。馬爾代夫旅遊部將這些精彩故事拍成短片，通過社交媒體在全球傳播，取得良好推介效果。



2010年至2019年，中國連續10年成為馬爾代夫最大遊客來源國。2023年，中馬互免簽證協定正式生效，進一步便利兩國人員往來。馬爾代夫總統穆伊茲今年1月訪華時表示，歡迎中方為促進人文交流採取的積極措施，期待更多中國遊客赴馬旅遊。