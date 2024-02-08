海南通報5起違規吃喝典型問題

中評社北京2月8日電／2024年春節將至，為鍥而不舍落實中央八項規定精神，不斷釋放從嚴糾治“四風”頑疾的強烈信號，糾樹並舉促進作風建設常態長效，現將近期海南省紀檢監察機關查處的五起頂風違規吃喝的典型問題通報如下：



1. 海口市瓊山區鳳翔街道辦一級主任科員孫慧貞、瓊山區土地和房屋徵收服務中心副主任陳銳違規接受管理服務對象宴請問題。2024年1月19日，孫慧貞和陳銳在推進省重點工程項目租用鳳翔街道辦那央村委會土地的青苗補償工作中，違規接受該項目負責人林某某的宴請。2024年2月，孫慧貞受到政務警告處分，陳銳受到黨內警告處分。



2. 澄邁縣公安局美亭派出所副所長陳奕春等4人接受可能影響公正執行公務的宴請問題。2024年1月9日，陳奕春組織飯局並安排私營企業主王某某支付相關費用；澄邁縣公安局3名民警參加飯局，並違規飲酒。2024年1月，陳奕春受到黨內警告處分；其餘3名同志分別受到批評教育處理。



3. 定安縣食品公司經理黃喋違規組織公款吃喝問題。2021年1月至2023年9月，黃喋在負責縣食品公司全面工作期間，以業務招待費名義違規審批報銷公司聚餐費用共計9.56萬元，其中，黃喋本人組織公司職工公款聚餐費用共計1.87萬餘元。2023年12月，黃喋受到黨內嚴重警告、政務記大過處分。



4. 屯昌縣國有資本投資運營有限公司原董事長、總經理郭光鋒違規接受管理服務對象宴請問題。2023年8月至10月，郭光鋒先後3次在屯昌縣某飯店接受承攬其公司業務的建築工程老板鄧某某安排的宴請。郭光鋒還存在其他嚴重違法問題。2023年12月，郭光鋒被開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

