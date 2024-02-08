突出鏟除土壤條件深化反腐敗鬥爭

中評社北京2月8日電／據中央紀委國家監委消息，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上指出，必須在鏟除腐敗問題產生的土壤和條件上持續發力、縱深推進。腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，腐敗現象就不會根除。打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，要在鏟除土壤條件上對症下藥、精準發力，持續深化標本兼治、系統施治，多措並舉、久久為功，把不敢腐的震懾力、不能腐的約束力、不想腐的感召力結合起來，運用科學方法打出一套“組合拳”，不斷推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。



強化反腐敗高壓態勢。堅決反對腐敗，防止黨在長期執政條件下腐化變質，是必須抓好的重大政治任務。大量案例表明，腐敗具有很強的頑固性和危害性，反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，腐敗問題產生的土壤和條件仍然存在。一篙鬆勁退千尋，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須保持戰略定力，將反腐敗鬥爭進行到底。要嚴查重點問題，持續盯住“七個有之”問題，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依托的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透，堅決防止領導幹部成為這些集團和團體的代言人。要突出重點領域，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，堅決清理風險隱患大的行業性、系統性、地域性腐敗。堅決懲治“蠅貪蟻腐”，持續開展鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，堅持常態化“打傘破網”，讓群眾有更多獲得感。集中整治跨境腐敗問題，持續開展“天網行動”，強化對涉腐洗錢行為的打擊懲處，深化“一帶一路”廉潔建設，提升國際反腐敗治理的話語權和影響力。



強化以案促改、以案促治。腐敗的本質是權力濫用。一些地區、系統、領域的腐敗問題長年整而未治、禁而不絕，形成積弊沉屙。要強化系統觀念做好查辦案件“後半篇文章”，打破利益藩籬、體制機制障礙，推動形成查處腐敗、發現問題、督促整改、提升治理的良性循環。要深入分析腐敗問題發生的機理和原因，找准各類腐敗的突出表現、重點領域、易發環節，查清權力運行和監督制約的制度漏洞，推動健全行業部門內部監管體系，讓反復發作的老問題逐漸減少，讓新出現的問題難以蔓延。要用好紀檢監察建議，完善紀檢監察建議提出、督辦、反饋和回訪監督機制，對整改問題不及時不到位甚至拒不整改的，依規依紀依法嚴肅處理，對典型問題通報曝光。要聚焦重點領域深化體制機制改革，抓住定政策、作決策、審批監管等關鍵權力，加快新興領域治理機制建設，堅持“全周期管理”，完善權力配置和運行制約

