中評社北京2月8日電／據人民日報報導，2023年巴西咖啡對華出口增長278.6%



“中國市場助推巴西咖啡出口增長”



巴西咖啡出口商協會日前公布的數據顯示，巴西2023年全年出口60公斤包裝的咖啡3924.7萬袋，與2022年基本持平。其中，148萬袋出口至中國，較2022年大幅增長278.6%，中國躍居巴西咖啡的第六大出口國。



“2017年巴西對中國咖啡出口還不足8.3萬袋。近年來，中國市場咖啡消費實現持續增長，巴西咖啡受到越來越多歡迎。”巴西咖啡出口商協會總經理馬托斯表示，中國人口眾多，咖啡消費增長還有很大空間。巴西重視中國咖啡市場，希望中國商家更多採購巴西咖啡豆。巴西米納斯吉拉斯州是巴西咖啡主產區之一，該州新聞網站表示，中國市場為巴西咖啡行業提供重要機遇。



精品咖啡是巴西咖啡對華出口的重要增長點之一。米納斯吉拉斯州與聖保羅州、里約熱內盧州交界的曼蒂凱拉地區海拔高、晝夜溫差大，非常適宜種植咖啡。位於曼蒂凱拉的奧尼卡精品咖啡公司首席執行官朱尼奧爾對記者說，奧尼卡與中國夥伴的合作已有8年之久，長期在中國開展精品咖啡推廣銷售。奧尼卡還通過巴西出口投資促進局，多次赴中國參加上海進博會。“中國市場助推巴西咖啡出口增長。”朱尼奧爾說。



米納斯吉拉斯州塞拉多咖啡種植者合作社近日表示，中國是未來進口巴西精品咖啡最具潛力的國家之一，拓寬對中國市場的咖啡業務是未來重要的努力方向。巴西卡爾莫咖啡公司主要從事咖啡豆出口貿易，公司負責中國業務的貿易專員索薩經常到中國一些城市參加展會。“中國許多城市大街小巷能看到越來越多的咖啡店。中國市場對巴西咖啡尤其是精品咖啡的需求不斷增加。”索薩說，巴西咖啡品牌十分重視中國市場，將繼續加強與中國貿易夥伴的合作。



“巴西不同的咖啡產區存在一定差異，因此我們可以提供多種口感的咖啡。”巴西咖啡出口商委員會技術總監赫倫表示，巴西咖啡出口商委員會致力於在咖啡品種及口味方面投入研究，以進一步滿足中國咖啡市場的多樣化需求。