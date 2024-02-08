中華文化進校園活動走進萬象白雲碧國際學校

中評社北京2月8日電／據人民網報導，2月7日“中華文化進校園”活動在萬象白雲碧國際學校舉辦。本次活動由中國駐老撾大使館主辦，中國駐老撾大使館臨時代辦王暢出席此次活動，中國教育部語合中心志願者、老撾國立大學孔子學院教師和志願者以及白雲碧國際學校師生共同參與本次活動。



活動在該校幼兒園、小學和中學三個校區同時進行，設立國畫、剪紙、茶藝、書法、古箏和畫臉譜六個中國傳統項目展台。該校800餘名學生興致盎然地參與到每一項中華文化活動中，親身體驗中國文化的魅力。



活動以中國傳統的舞龍舞獅表演開始。活動期間，各展台教師熱情指導學生們參與體驗，學生們或學習揮毫潑墨，感受書法的韵律美；或描繪國畫，領略水墨丹青的意境；或嘗試京劇臉譜繪制，探索戲曲藝術的獨特魅力；有的動手製作剪紙，體會民間藝術的巧妙與智慧；有的品鑒茶藝，享受茶文化的靜謐與雅致；最後再撫琴古箏，聆聽古典音樂的悠揚與和諧。



此次“中華文化進校園”活動受到了該校師生的熱烈歡迎，老撾及各國不同文化背景、不同年齡層次的學生們均對傳統活動項目產生了極大的興趣和熱情。通過活動體驗，他們不僅加深了對中國文化的瞭解和認識，更是在心裡留下了對中國的美好印象和期待。



本次活動的成功舉辦，是中老文化教育交流的一次重要實踐，為增進中老兩國人民的友誼，促進兩國青少年交流產生了積極作用。



中國駐老撾大使館政治處主任杜長青、老撾國立大學孔子學院中方院長羅明、語合中心駐老撾管理教師趙玉璽、楊念參加了此次活動。