中評社北京2月8日電／據光明日報報導，“太湖美呀太湖美，美就美在太湖水……”1月26日，在江蘇蘇州火車站南二樓候車室，隨著一曲《太湖美》的奏響，散落在候車室各角落的11名青年樂手吹著笛子、拉著二胡、彈著琵琶，伴著悠揚的旋律向候車室中部聚攏，吸引了眾多旅客的目光。



當天，中國鐵路上海局集團有限公司蘇州站、蘇州市公共文化中心聯合主辦的“青春送暖·2024春運‘和’你在一起”黨團員志願服務活動在蘇州火車站正式開啟。今年已是兩家單位第三年合作舉辦活動，形式較往年有所創新，在展陳國家級非物質文化遺產桃花塢木版年畫的基礎上，增加了民樂團演奏、昆曲快閃、鐵路發展歷程圖文展等。



活動現場，在以綠皮火車、紅皮火車、復興號高鐵外形為主的時光隧道橫跨候車室，內部的照片墻向旅客講述著蘇州火車站自1906年建站以來的發展歷史。“我當年上下班坐的就是這綠皮車。”旅客張先生指著其中一張照片說，“因工作原因，我每天都要往返於蘇州和上海之間，那時候衹有綠皮車，7塊錢的票價可實惠了，就是時間有點長。現在高鐵快捷、舒適、智能，中國高鐵的名片更加亮眼了！”



說話間，兩名昆曲演員吟唱著《牡丹亭》慢慢走向舞台中央。一旁正在拓印桃花塢木版年畫的老師，向旅客們講述著“一團和氣”年畫的來源和寓意。“一團和氣”象徵著家庭圓滿和美，是桃花塢木版年畫的經典題材。“讓歸鄉的旅客喜慶而歸，開心過年。”蘇州市公共文化中心信息部副部長顧勤介紹。



“這樣的活動太有意義了，讓孩子們感受我們的傳統文化。”旅客王女士一手拉著孩子，一手拿著木版年畫卡紙興奮地說。



中國鐵路上海局集團有限公司蘇州站黨委副書記沈奕介紹，春運40天，車站預計發送旅客523萬人次，同比增長兩成左右。車站不斷創新服務舉措，更好地服務旅客出行，讓返鄉的旅客帶著“蘇式”年味踏上回家的旅途。