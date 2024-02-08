博物館裡過大年　感受別樣年味

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，今年春節期間，不少博物館不僅不打烊，還推出延時服務。據媒體報道，中國美術館、中國考古博物館、國家典籍博物館等除夕不打烊，在整個春節假期開放。杭州的市屬國有博物館將延時開放，讓社會公衆有更多時間和機會來博物館過大年。



多家博物館拿出看家本領，不僅開設了應景的“龍主題”專題展覽，還精心准備了跨年網紅大展、精品系列展等，充分滿足不同群體的看展需求。各式文創周邊也不斷“上新”，從日歷、書簽等傳統品類到美食等新嘗試，吊足了人們的胃口。漢服秀、公衆考古、館長導賞、“尋龍打卡”……多種新玩法下，博物館儼然成為多元豐富的“文化綜合體”。



文博院所向民衆發出盛情的文化邀約，不少人也選擇欣然赴約。在不少人的春節假期行程單上，“逛博物館”已是必選項。或攜家帶口，或與好友結伴，來博物館感受別樣年味，已成為公衆尤其是年輕群體的過年新選擇。“博物館裡過大年”，早已不是一句口號，而是成為一項新年俗。



春節是中華民族最重要的傳統節日，也是中華優秀傳統文化的重要傳承載體。在這個特別的節日裡，無論是綫下觀展還是綫上雲游，在博物館提供的這個文化空間中，聆聽歷史的回音，感受文化的魅力，對話多彩的文明，收獲美感體驗和智慧啓迪，賦予過年新的儀式感，這種意蘊和趣味為春節注入新的內涵。



“博物館裡過大年”成新年俗，背後是旺盛的文化需求，折射出經濟社會的發展變化。隨著經濟社會不斷發展，人們生活水平持續提高，精神文化方面的需求日益強烈，節日休閑理念和方式也不斷改變。傳統年俗中不少與吃穿有關，而如今的逛博物館、看賀歲電影、聽音樂會等新潮流，無一不指向文化體驗。



這也與近年來文博院所的“轉身”“升級”不無關系。相信不少人都有這樣深切的感受：更多博物館“零門檻”開放且服務不斷升級，策展理念的更新帶來更好的觀展體驗，文創產品的開發和更多元的文博IP開發持續帶給人們驚喜。博物館變得親和而可及，文物變得鮮活而有趣，它們日益走入人們的日常生活，成為一種生活方式。持續升溫的“文博熱”背後，是不容小覷的文化消費活力，也是綿長的中華優秀傳統文化傳承力量。



今年春節，文博院所將迎來又一個參觀高峰。對於可能出現的人流高峰，博物館等相關機構有必要做好各種應急預案，順暢看展渠道，做好安全等各項保障，以更加精細化的服務讓人們安心樂享文化大餐。由此開啓的新一年征程，還需順應公衆文化消費升級趨勢，更好統籌文博資源，精心打造文化產品和服務，更好滿足人們對精神文化生活的需求，讓傳統文化更具生命力和吸引力，讓人們的生活更加豐富多彩。