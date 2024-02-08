從“還不夠好”到“還可以更好”

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，在現代社會，青少年不可避免地面臨複雜而多樣的挑戰，尤其是在新冠疫情肆虐後，青少年的社交、情感和身體健康都進一步受到干擾，學校成為幫助青少年學會應對未來不確定的重要場所。自20世紀80年代起，英國就提出了“個人、社會、健康與經濟教育”（Personal， Social， Health and Economic Education，以下簡稱“PSHE”），旨在關注青少年在生理、精神、道德、社會等方面的全面發展，幫助他們有計劃地獲得適應當今複雜世界和應對未來不確定所需的知識、理解和技能。作為英國思想素質教育的一部分，PSHE的發展雖然歷經起伏波折，但是隨著課程在中小學得到普遍認可和實施，教育政策制定者和教育工作者已經將個體福祉視為學校教育發展的重點。



提升科目地位，增進學生福祉



PSHE課程以學校為基礎，致力於實現青少年的個人發展，幫助學生形成健康的生活方式，與他人建立良好的人際關係，使其成長為一個擁有責任感、自信心和社會適應性的人。課程重點關注學生福祉，涵蓋了心理健康、身體健康、人際關係和親密關係教育等領域，具體包括職業發展、個人理財、網絡安全、藥品、吸煙和飲酒等多方面的內容。作為一門多主題的新興綜合課程，PSHE雖然還未以整體的形式納入英國法定國家課程，但大部分內容已經被設為學校必修課程。2019年6月，英國教育部公布的一份法定指南明確提出，從2020年9月起，英格蘭所有中小學將PSHE課程中的關係教育、親密關係教育和健康教育納入學校法定必修內容。



在四十多年的發展歷程中，受到政治方面的影響，PSHE的科目納入法定必修課程的進程曾一度趨緩，但《每個孩子都重要：為了孩子的變化》綠皮書、英國國家健康學校計劃以及英國教育標準局（Ofsted）設定的與福祉相關的學校審查標準都突出了在學校開設PSHE課程的重要價值。英國教育部一直認為PSHE是“所有學校教育重要且必要的一部分”，“所有學校都應該借鑒良好的PSHE教學模式”。PSHE屬於英國《學校審查框架》中個人發展評分指標的一部分，旨在使青少年能夠根據自身需求在精神、道德、身體、情感、文化和智力發展方面得到支持。不同於傳統的學術科目，PSHE課程強調“回歸生活”，雖然並非直接指向學業成就，但是可以幫助緩解學生在強學術性科目中受到的壓力。“身體健康”對於好的學校表現至關重要，也是PSHE課程注重在學校教育中融入個體福祉的關鍵，通過促進學生的身心健康，幫助學生提高學習和處理事務的能力，克服學習障礙，實現身體素質與學業成就間的良性循環。