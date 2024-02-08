世衛將協助巴西開發生產登革熱疫苗

中評社香港2月8日電／世界衛生組織總幹事譚德塞7日在巴西利亞表示，目前巴西面臨登革熱疫情，全球範圍內登革熱病例也大幅增加，世衛組織將協助巴西加速相關疫苗開發與生產。



新華社報導，在當天舉辦的“健康巴西計劃”啟動儀式上，譚德塞指出，登革熱近期在全球範圍內卷土重來，世衛組織已收到數十個國家和地區的疫情報告，“我們認為這與氣候變化有關”。



2024年以來，巴西記錄了超過36萬例登革熱病例（含疑似病例），與去年同期相比增幅達291%，其中包括40例確診死亡病例。巴西首都聯邦區和里約熱內盧市已宣布進入緊急狀態。聯邦政府設立了針對登革熱和其他蟲媒病毒的應急中心，以協調防疫行動並監測疫情進展。



譚德塞對巴西聯邦政府應對登革熱疫情的措施表示認可，指出世衛組織一直在與布坦坦研究所等巴西科研機構合作，未來還將探索新的合作模式，協助巴西加速登革熱疫苗的開發和生產。



譚德塞表示，應對登革熱疫情，要做好病媒控制，同時也要增加疫苗產量。“隨著目前工作的展開，我認為登革熱疫情很快就會得到控制。”



5日，譚德塞還在與巴西總統盧拉會談時提及巴西成為登革熱疫苗供應國的可能性。據悉，布坦坦研究所目前正處於疫苗開發的最後階段。巴西迄今批准的針對登革熱的唯一疫苗來自日本武田藥品公司。



登革熱是由登革病毒引發的急性傳染病，主要通過蚊媒傳播，多在熱帶和亞熱帶地區流行，典型症狀包括持續發熱、頭痛、肌肉痛、關節痛等，嚴重時可致死。