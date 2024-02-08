湯姆·摩爾動畫電影裡的“愛爾蘭印象”

中評社北京2月8日電／據光明日報報導， 愛爾蘭動畫大師湯姆·摩爾的動畫電影聚焦全球化背景下人類生存與發展的共性價值思考，以極具親和力的影像風格，人與自然和諧共生的創作理念，人類文化共情的敘事表達，引發不同文化群體之間產生情感共鳴。他的代表作品《凱爾經的秘密》《海洋之歌》《狼行者》被譽為“愛爾蘭民間故事三部曲”，均被提名過奧斯卡金像獎最佳動畫長片，斬獲國內外重量級獎項或提名獎項共計約200餘項。



2009年湯姆·摩爾創作的動畫長篇處女作《凱爾經的秘密》，以兒童視角重述愛爾蘭歷史上維京人入侵事件和國寶《凱爾經》的誕生過程，標誌著現代愛爾蘭動畫的崛起。2014年《海洋之歌》上映後備受贊譽，以獨特的平面手繪畫風享譽國際，被稱為“史上最美動畫”。影片根據“海豹精靈”和“巨人麥克·利爾”的愛爾蘭神話傳說，講述了一個尋找親情的治愈型家庭故事。湯姆·摩爾2020年的作品《狼行者》延續之前的影像風格，講述了一個出身捕狼人家庭的英格蘭女孩蘿賓如何變身狼行者拯救狼群的故事，通過人、狼身份互換的方式來反思人類文明。



湯姆·摩爾的動畫電影，著力表現人類與自然生命和諧共生的狀態。三部影片中，主人公都與自然界其他生物幻化成的形象發生奇遇，引發了廣大觀眾對於保護自然生態、人與自然共生的反思。在《凱爾經的秘密》中，活潑的基督教孩童布蘭登與天真的德魯伊教徒阿詩琳在鄉村相遇，結成朋友。他們崇尚自然、友好相處，攜手驅逐黑暗，這個故事一下子就撞進了觀眾的內心深處，引發共鳴。《海洋之歌》將大海作為自然的代表，通過海豹母親必須重返大海以保護家庭免受傷害的情節，巧妙地傳達了敬畏自然、和諧共生的理念。海洋的寬容象徵著自然界對人類活動的容忍，但這種寬容是有限度的，一旦人類活動超出自然的承載力便會遭到自然的反噬。在《狼行者》中，湯姆·摩爾通過蘿賓和梅芙兩個女孩的純真友誼，探討了人性和自然融合共生的訴求。影片呈現了象徵自然的狼群為了生存空間所做的無奈反擊。儘管狼行者希望通過善良感化人類，但面對破壞性的人類行為，自然的反撲是不可避免的。



湯姆·摩爾在他的動畫電影中深入探討人類普遍關注的個體成長話題。鏡頭語言融入愛與親情、友情等跨越種族和文化隔閡的元素，引發情感共鳴。在《凱爾經的秘密》裡，布蘭登的成長之旅是整個故事的核心線索。他曾是一個聽話、順從叔叔的小男孩，逐漸變得勇於反抗權威、追求自己的信仰和實現個人價值與心中大愛。在這一成長過程中，布蘭登表現出了優秀可貴的品質和純淨高尚的心靈，憑借著這份真誠與純粹觸動了無數觀眾的心。《海洋之歌》中愛與家庭、責任與擔當的成長母題永不過時。本在營救作為海豹女的妹妹西爾莎時，由膽小怯弱的孩子成長成一個勇敢堅強的小男子漢，肩負起作為哥哥的責任，這一過程令觀眾潸然淚下。在《狼行者》中，蘿賓與梅芙改變了最初的敵對關係，展現了一種超越社會身份的純真和善良。她們用開放包容的心消融了種種隔閡，收穫了真摯的友誼，並在此基礎上拯救了狼群、守護著森林。從誤解到瞭解，從捕殺狼群到接納狼群，從崇拜父親到反抗父親，從小小捕狼師到真正的狼行者，蘿賓在不斷掙扎中完成了個人的成長。最終，她和父親與狼群歸隱森林之中，享受著從未有過的自由。



湯姆·摩爾的動畫影像注重對自我價值實現的表達。《凱爾經的秘密》展現了主人公布蘭登如何在他人的指引下明白自身的責任和傳承的意義，並衝破枷鎖追求自由，最終勇敢地跨越重重困難實現自我價值的人生經歷。《海洋之歌》中西爾莎在奄奄一息時依然奮力吹起海螺實現了海豹女的價值所在，成功解救了被石化的精靈們。《狼行者》中，蘿賓對女性命運的反抗、對父親的反抗以及變成狼行者後對護國公的反抗，是她在正確價值判斷的基礎上進行的價值選擇與價值追求，而父親由一直聽命於護國公而毅然決然地反抗護國公也正是如此。父女倆自我價值意識的覺醒和實現也促成了狼王的復活和狼群的勝利。



在湯姆·摩爾的動畫作品中，愛爾蘭特有的傳統文化符號和民俗風情被展現得淋漓盡致，對凱爾特文明的演繹，傳達出了一種對愛爾蘭傳統文化的回歸，以及對工業社會和現代社會文明的批判與反思。《凱爾經的秘密》中經書的完成使得古凱爾特文明得以留存，給當時的人們帶去了希望和光明，也代表著今天推動愛爾蘭文化創新與傳承、傳播的現代文化自覺。《海洋之歌》轉寫了賽爾奇精靈的傳說，將傳奇世界與現實世界融合，哥哥本憑借著機智和勇敢克服重重困難成功從女巫瑪查手中拯救出了西爾莎，也是本土文化與現代文明交融的一個象徵。精靈世界面臨崩潰，城市生活與海島生活的對比，成為對工業文明破壞自然行徑的批判。《狼行者》代表著導演對傳統田園生活的向往。人類與狼群的對立，真實的歷史背景是克倫威爾征服愛爾蘭時期，電影中狼行者可以幻化為狼，代表愛爾蘭人，人類則代表英國殖民者。湯姆·摩爾將古老的神話原型與現代生活相嵌完成神話的續寫，借助動畫影像激活傳統文明並反思現代文明的弊端，以此喚起受眾的情感體驗。



綜上所述，湯姆·摩爾在全球化背景下對傳統愛爾蘭民族故事進行創新與重構，以適應現代社會文明價值理念發展和國際傳播大環境。而這種凱爾特神話的現代性再想象和再創造也賦予了“愛爾蘭民間故事三部曲”更加豐富的文化意蘊和價值內涵，其神話外衣下實質上藏著對現代社會的深刻反思。湯姆·摩爾在其動畫創作中深入挖掘愛爾蘭民族傳統文化，並在貼合現代文明理念和觀眾多元精神需求的基礎上巧妙激活凱爾特神話與歷史，進而完成了愛爾蘭傳統文化在現代文明中的續寫與重生，成功向世界觀眾傳播了動畫中所構建的“愛爾蘭印象”。