《長白九章》：一份社會學和詩學的雙重文本

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，任何一位作家，都必須面對一個文化坐標。細看中國歷史，幾乎沒有一個地方的人群是真正的安土重遷。一波又一波大小移民潮，從東到西、從北到南，不斷地彼此混合與彼此影響，終於同化成一個具有巨大向心力的中華文化圈。



不要輕視各地那些小異的文化。那些特色，是適應當地風物與民情，歷時間之久孕育而成。在長白山地區，穹廬的居民馳駿馬於平川，引長弓射大雕，而樹林裡的獵人養育巨大的海東青（一種獵鷹），射鹿刺魚，獲取他們的食物，以“九腔十八調，七十二嗨嗨”唱著東北的歲月。衹有將斯雄的《長白九章》放在這樣的譜系中，才可以理解其文本攜帶的氣息、症候與美學。



斯雄的《長白九章》以“外鄉人”的視角，書寫了一段吉林文化之旅。全書共九章，以“鬆花湖上話搖籃”開始，以“燕麥的精神”結束，構成了一幅當代長白文化圖景。這一圖景，首先是社會學的。第一章《鬆花湖上話搖籃》，寫松花江上的豐滿水電站大壩及其重建，展現的是政策支持下我國水電建設管理進行的積極探索。第二章《粉雪之鄉》，則描繪了北國風光，冰天雪地漸成金山銀山。《四訪查幹湖》《瑪珥湖畔》等章節，聚焦生態保護。《黑土地上玉米香》《燕麥的精神》《走向餐桌的人參》《不舍“二人轉”》等，則以物象呈現吉林的習俗。



作為東北文化的典型聚集場所，我毫不懷疑《長白九章》能有如此多的“戲劇性”。實際上，“戲劇性”是一個過於學院化的表達，而真實的情況是，這些“戲劇性”不過是吉林乃至整個東北的日常。斯雄正是通過散文的寫實方式，將吉林文化的日常樣貌呈現到讀者面前。需要注意的是，“非虛構”並非意味著與現實完全同一。與之相反，衹有通過藝術的歸納，才能為“現實”賦形。亞里士多德有句古老的諍言，“藝術模仿自然”——模仿的意思並非復制，而是創造。也就是說，社會學的內容必須配合恰當的詩學形式，才能將文化的本真呈現出來。



在筆者看來，斯雄既有社會學意義上的真誠，同時也有文學的創造性和表現力。在《長白九章》每篇文章中，斯雄幾乎都會強調一種人文的情感。具體來說，他以特有的歷史、人文、風物、逸事為中心，通過不同的敘述視角，建構了一個詩學的長白。



與此同時，斯雄在敘事的成規下還創造了他的表達。他借長白文化成就了他的語言修辭，這來自長白文化的整體形態，更來自故事背後作者並非只是“隔岸觀火”，而是以現代性的眼光將當地風物文人式地“景觀化”。或許可以用一個特殊的詞來描寫這種關懷——“回心”。“回心”又作“迴心”，原本是指皈依。在《長白九章》中，則是指社會學和詩學文本完成了對話，而且在個人邏輯（情感性）與文化邏輯（必然性）之間，斯雄最終選擇了個人邏輯來展開他的思考和書寫。例如在《粉雪之鄉》中，筆者喜歡的一段：《北國之春》打動我的，是寒冷之下的溫馨躁動，如今，是“北國的春天已來臨”。的確，粉雪之鄉不“貓冬”，殘雪正消融，聞見了“微微南來風”。



正是在這樣的“微醺”之下，斯雄完成了對當代吉林文化的書寫。