足壇為什麼“前腐後繼”

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，“竟然，那是一場假球！”6年後的今天，當從電視專題片《持續發力 縱深推進》中得知，2018年武漢卓爾升入中超的那場“精彩比賽”背後居然如此不堪，楊天舒覺得“整個人都蒙了”。



足球，是楊天舒的信仰。作為“足球女將”，她從小學、中學一直踢到大學、研究生。那場比賽，她曾在現場瘋狂呐喊、灑下熱淚……



在勢如雷霆的足壇反腐重擊下，抓了一個又一個，為什麼依然“前腐後繼”？



這，是楊天舒和萬千中國球迷的泣血追問！



從2002年國足進軍世界杯後至今，20多年間，足協已至少有6位高級官員涉嫌嚴重違紀違法被調查：南勇、謝亞龍、陳戌源、於洪臣、王登峰、杜兆才……這些“大名鼎鼎”的人物，一個個被綁在了恥辱柱上。



“從足協到俱樂部，從球隊主教練到球員，都迷失在赤裸裸的現實利益裡！於是，假球、黑哨，各種投機鑽營、各種黑幕交易，屢見不鮮、層出不窮，搞得整個足壇烏煙瘴氣。”江蘇師範大學體育學院教授部義峰一針見血。



令人震驚的例子，比比皆是。



2015年8月，李鐵出任河北華夏幸福足球俱樂部主教練。當時華夏幸福僅排名中甲第6位，衝超前景並不樂觀。俱樂部負責人和李鐵商定：“動用一切手段，確保贏球衝超！”



李鐵讓助教鄭斌“打點”深圳隊主力後衛黎斐；黎斐開價600萬元幫他們搞定多名關鍵球員……就這樣，華夏幸福出人意料地拿下中甲亞軍。