高鐵上的“全球購”　豐富你的年貨購物車！

中評社北京2月8日電／據央視新聞報導， 年的腳步越來越近，年貨市場也是越來越熱鬧，東盟來的水果，滿載著年味的“牛奶班列”、高鐵上的“全球購”，不僅豐富大家的年貨購物車，還可以直達您的手中。



“牛奶班列”為團圓餐桌帶去濃濃“年味”



春節期間，為了把寧夏區域生產的優質牛奶高效快捷運輸到全國各地，國鐵蘭州局開行牛奶“圖定班列”，給百姓團圓餐桌帶去濃濃“年味”。



在國鐵蘭州局銀川鐵路物流中心銀川南貨場內，司機正嫻熟地將近千噸的牛奶逐箱裝入停放在貨物線的火車上。這批來自寧夏的優質牛奶將一路向南，經過44小時的“圖定班列”運輸抵達1664公里外的武漢局吳家山站。



寧夏牛奶“圖定班列”滿軸編掛40英尺集裝箱，從銀川、青銅峽兩地出發，經過整列運輸，抵達南方地區。圖定班列具有“定點、定線、定時、定車次”的特點，實現運輸全過程不摘掛、不解編、確保了牛奶“一站式”抵達。



銀川鐵路物流中心銀川營業部副經理劉宇：這不快過年了嘛，牛奶需求量也大，我們每周至少要開行2趟“圖定班列”，每趟要裝運五六十組。



一月以來，銀川鐵路物流中心運輸牛奶9.59萬噸，同比增長34.2%，發運“圖定班列”11列，牛奶的正常運輸時效是96小時，發圖定班列是44個小時，能節約52個小時，有效降低物流成本，保障春節期間的商超供貨。

