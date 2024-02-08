文化暖人心　百姓大舞台

中評社北京2月8日電／據光明日報報導，甲辰龍年未至而年味已濃，一場場文化盛宴、一出出小戲小品和一件件文化年貨，不斷豐盈著百姓的精神文化需求，彰顯文化創新創造活力。



文化活動精彩不斷



歲末年終寒潮襲來，卻擋不住舞台上的精彩與熱鬧。陝西省武功縣張堡村廣場上，熱鬧的鼓點拉開演出序幕，經典秦腔劇目逐一上演，演員們唱腔韵味十足，台下戲迷拍手叫好聲不斷。



近期，陝西省戲曲研究院2024“戲曲進鄉村”新春系列演出在張堡村連演三天，《龍鳳呈祥》《天官賜福》《九江口》《五女拜壽》《趙氏孤兒》《狸貓換太子》《香山寺還願》等七部大戲以及兩場折子戲，讓群眾過足戲癮。



“戲曲的土壤在民間。哪裡群眾需要，我們的舞台就在哪裡。”陝西省戲曲研究院院長李梅說，從1月22日至3月6日，陝西省戲曲研究院四個演出團輪番上陣，走進西安、咸陽、寶雞、渭南等四個地市的劇場、鄉村，為市民群眾奉獻66場精彩秦腔演出。



今年春節前後，陝西省組織開展“歡歡喜喜過大年”2024年春節主題活動1800餘項，全省1574家“兩館一站”春節不打烊，持續舉辦文藝演出、美術展覽、閱讀推廣、文化論壇等活動200餘場。



在湖南，各專業院團將開展大型文藝演出活動280餘場，各級文旅部門將組織開展群眾文化活動700餘場，全省博物館、紀念館策劃推出156項以春節文化為主題的系列展覽和年俗文化體驗活動。



百姓舞台活力無限



“快看！龍來嘍！”在孩童的歡呼聲中，一條“金龍”跟隨綉球起身游走，登上2024年安徽首場省級“村晚”的舞台。柯村舞龍、雉山鳳舞、宏村花燈等民俗文化表演，洋溢著徽州古村獨有的年味兒。